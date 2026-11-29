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tecnologia Cidades da China apostam na IA para atrair jovens trabalhadores Municípios tentam atrair para o campo profissionais que utilizam IA ou trabalham nesse setor

Em uma biblioteca moderna, próxima a campos de trigo nos arredores de Xangai, cerca de dez jovens trabalham em seus computadores portáteis. Muitos deles utilizam inteligência artificial, em uma iniciativa que busca revitalizar uma cidade habitada majoritariamente por aposentados.

Em toda a China, municípios tentam atrair para o campo profissionais que utilizam IA ou trabalham nesse setor, oferecendo uma vida mais tranquila, longe da pressão das grandes cidades.

Em abril, Caojing, vila situada em uma reserva natural a 60 quilômetros de Xangai, entrou para a lista de localidades chinesas que oferecem milhões de yuans em incentivos para atrair pequenas empresas emergentes.

Os empreendedores recebem a oferta de escritórios compartilhados gratuitos, subsídios de até 10.000 yuans (R$ 8,3 mil) e um mês de hospedagem. Muitos deles são profissionais autônomos, sem funcionários.

As iniciativas fazem parte do programa governamental "IA Plus", que busca ampliar o uso dessa tecnologia no ensino e no cotidiano da população.

"A IA devora tudo", afirma Wind Liu, de 38 anos, que vive há três meses com a esposa em Shuiku, uma aldeia de Caojing.

O casal, assim como outras 30 pessoas, mora em um centro de acolhimento para "nômades digitais", pessoas que trabalham remotamente. Agora, o local busca atrair especialmente empreendedores que utilizam inteligência artificial.

Professor de inglês, Wind Liu utiliza o Seedance, programa chinês que gera vídeos por IA, para produzir aulas animadas de vocabulário com personagens de séries americanas. Em seguida, publica o conteúdo nas redes sociais.

Acabou o “996”

“Preciso encontrar clientes. Não posso abrir mão da tecnologia”, explica. Ele veste uma camiseta com a mensagem: “Pensem menos, usem mais ChatGPT”.

Segundo Liu, a IA agora é responsável pela elaboração de seus roteiros, gravação e edição dos vídeos, tarefas que antes exigiriam o trabalho de várias pessoas.

Em Shuiku, ele também escapa do ritmo frenético de trabalho das grandes cidades chinesas, conhecido como “996”: das 9h às 21h, seis dias por semana.

“A maioria das pessoas que conheci aqui busca mais liberdade, mais espaço e tempo”, afirma Liu.

Em uma manhã de segunda-feira, sob uma garoa, cinco pessoas na faixa dos 30 anos praticam tai chi durante meia hora antes de começar a trabalhar.

Os recém-chegados “querem tornar a vida mais simples” e “se concentrar melhor” nesse ambiente mais tranquilo, explica Baicao Li, de 34 anos, responsável pelo projeto, enquanto seu gato corre entre suas pernas.

Sua empresa, sediada em Pequim, criou o espaço em 2024, em parceria com as autoridades locais.

Na China, a rejeição à pressão profissional deu origem ao fenômeno conhecido como “tang ping” (“ficar deitado”), que consiste em abandonar a busca incessante pelo sucesso.

Mas os trabalhadores que se mudaram para Caojing buscam uma vida mais tranquila sem abrir mão de suas ambições profissionais, com o apoio, é claro, das autoridades locais.

"Abertos à mudança"

“A expectativa é que essas pessoas (...) criem suas próprias empresas e que, algum dia, possam contribuir para dinamizar a economia local”, explica Zilan Qian, especialista em IA na China no centro de pesquisa GovAI.

Esses trabalhadores “simplesmente rejeitam o modelo ‘996’”, mas “isso não significa que não queiram trabalhar”, ressalta a especialista.

Wind Liu, o professor de inglês, estima que a IA poderá eliminar 90% dos empregos a partir de 2030.

Mas ele não se mostra preocupado. “Os chineses têm uma grande capacidade de se adaptar às novidades e são muito abertos à mudança”, avalia.

De todo modo, a chegada desses trabalhadores trouxe benefícios à economia local, garante uma moradora que prefere não se identificar.

“Há mais gente agora (...) e haverá cada vez mais”, afirma, enquanto continua arrancando ervas daninhas.

No entanto, os recém-chegados quase não interagem com os moradores locais.

Em frente a um dos prédios onde vivem os nômades digitais, uma mulher de cerca de 80 anos separa grãos de feijão.

Seus jovens vizinhos são educados, diz ela. Mas nunca permanecem por muito tempo.

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