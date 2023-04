A- A+

Chuvas em Pernambuco Cidades da Região Metropolitana do Recife registram chuvas moderadas nas últimas horas O município com maior volume de precipitações foi Araçoiaba, que registrou 47,55 mm

A noite da quarta (26) e madrugada desta quinta-feira (27) foram de chuvas moderadas na Região Metropolitana do Recife.



De acordo com o painel de monitoramento de chuvas em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o município com maior volume de precipitações foi Araçoiaba, que registrou 47,55 mm.



A cidade de Jaboatão dos Guararapes também teve chuvas consideráveis nas últimas 24 horas, com acumulado de 45,68 mm.



Na sequência, o município de Abreu e Lima ocupa a terceira posição entre os locais que mais choveram, com 42,48 mm.

Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), pontos de alagamento foram registrados na Estrada dos Remédios, próximo ao Mercado de Afogados, na Zona Oeste, e na avenida Mascarenhas de Moraes, na Zona Sul.



O aviso meteorológico da Apac alerta que as chuvas moderadas devem se estender pela manhã desta quinta (27) na RMR e na Zona da Mata Sul, provocadas pelo Sistema Meteorológico Zona de Convergência Intertropical.



Há ainda previsão de chuvas de moderada a forte durante todo o dia no arquipélago de Fernando de Noronha.

Veja também

BRASIL Vice-cônsul dos Estados Unidos é agredida com socos no Rio de Janeiro