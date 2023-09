Cidades da RMR preparam ações especiais para o Dia Mundial da Limpeza, neste sábado (16); confira

A- A+

Neste sábado (16) é celebrado o Dia Mundial da Limpeza. Para celebrar a data, cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR), como Olinda, Paulista e Cabo de Santo Agostinho, além da própria capital, organizam ações especiais e comunitárias para que os próprios habitantes possam arregaçar as mangas e contribuir para a preservação do meio ambiente.

Para isso, estão sendo organizados mutirões de limpeza de praias, parques e rios da região com início já na manhã deste sábado, além de programação especial para todo o fim de semana com música, contação de histórias e dança. Pensando nisso, a Folha de Pernambuco preparou uma reportagem especial com as principais informações dos eventos para que todos que desejem possam contribuir da melhor forma.

Mutirão de limpeza em Paulista

Paulista prepara ação especial na praia da Enseadinha, no Janga. - Foto: Armando Fuentes/Divulgação

No município de Paulista, a prefeitura preparou, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Sema) e o Núcleo de Sustentabilidade Urbana (NSU), um mutirão de coleta de lixo na praia de Enseadinha, no Janga.

A ação é gratuita e a participação da população é bem-vinda para ajudar os servidores públicos, representantes de associações de catadores, estudantes de escolas públicas da cidade e voluntários.

Além de realizar a coleta de resíduos plásticos, papel, madeira e materiais orgânicos do local, também serão distribuídos materiais informativos e educativos para as pessoas que estiverem na praia. A concentração acontece na própria praia da Endeadinha e a ação acontece das 8h às 15h.

Ação educativa e mutirão em Olinda

Mutirão de limpeza em Olinda. - Foto: Divulgação/PMO

Neste Dia Mundial da Limpeza, o foco de Olinda está na garantia de limpeza da orla e das unidades de conservação do município. Assim, estão marcados duas ações: uma na praia de Del Chifre e no manguezal da Ilha do Maruim, além de outra na Praia do Quartel, no Bairro Novo. Ambos a partir das 8h30.

O trabalho será realizado por servidores da Secretaria Executiva de Meio Ambiente ganham o reforço de alunos da Escola de Aprendizes Marinheiros e voluntários, totalizando 150 pessoas. Na praia de Del Chifre, os participantes serão munidos de sacolas biodegradáveis para fazer a coleta de todo o material, que depois será descartado corretamente para reciclagem.

Já no mutirão na Praia do Quartel, o mutirão participa do projeto "Praia Linda". Assim, a ação reunirá voluntários e servidores na faixa de areia fazendo o trabalho de conscientização com banhistas e comerciantes com informações corretas sobre descarte de lixo e distribuição de sacolas.

Atenção para a Reserva do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho

Ação mobiliza voluntários no Cabo de Santo Agostinho. - Foto: Divulgação

Outra zona contemplada por mutirões de limpeza neste sábado é a orla da Reserva do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho. A ação, promovida pela Associação Geral do bairro, tem como objetivo estimular os cuidados e preservação do ambiente marinho.

Para isso, a ajuda de todos é bem-vinda nesta ação que já ocorre há 11 anos, e a concentração começa na sede da associação a partir das 8h. Serão percorridos cerca de 4 km em um arrastão da limpeza nos sentidos norte e sul da orla, que contará com a coleta de todos os tipos de resíduoos danosos ao meio ambiente. A previsão é de que o movimento acabe às 11h.

O evento é gratuito e aberto ao público, tanto para moradores do bairro como para visitantes e podem participar crianças a partir de 4 anos, acompanhadas dos responsáveis. A associação reforça o uso de proteção solar e ingestão de água.

Dia Mundial da Limpeza no Espaço Ciência

Espaço Ciência participa de mutirão para limpeza em manguezal. - Foto: divulgação

O Espaço Ciência, localizado no município de Olinda, também preparou ações especiais para o Dia Mundial da Limpeza. A Líder do Núcleo de Educação Museal do museu, Fabiana do Carmo, participa de um mutirão, neste sábado, para coleta, seleção e pesagem de materiais recolhidos no manguezal do Rio Timbó, no bairro de Maria Farinha, em Paulista.

A ação de limpeza acontece na orla do Rio Timbó e é promovida por instituições públicas, privadas, comunidade civil e ONGS, com a expectativa de reunir 100 pessoas. A concentração inicia a partir das 7h30.

Além disso, o Espaço Ciência também funciona como ponto de coleta de resíduos para reciclagem. O museu realiza o trabalho paa a Reecicle, fazendo o descarte correto de materiais eletrônicos.

O Espaço Ciência possui, ainda, uma parceria com a Nova Brasil Ambiental, que disponibilizou para o museu um coletor fixo para o descarte correto de vidros. O objetivo da ação é reduzir os dandos que o material pode provocar ao meio ambiente.

Cultura e informação no Recife no Dia Mundial da Limpeza

Evento acontece no Econúcleo Jaqueira, no Parque da Jaqueira, Zona Norte do Recife. - Foto: Divulgação/PCR

Em meio aos mutirões de limpeza que acontecem em outros pontos da Região Metropolitana, no Recife a proposta é um pouco diferente. Entre esta sexta-feira (15) e domingo (17), a capital promove diversas ações voltadas para cultura, música e divulgação de informações relevantes para a preservação do meio ambiente. Todas as atividades ocorrem no Econúcleo Jaqueira, no Parque da Jaqueira, na Zona Norte da capital.

Nesta sexta, a programação começa com uma oficina de contação de história "Jô e o segredo das árvores", com informações sobre as espécies dde árvores encontradas pelo caminho. A atividade começa às 9h e se repete às 14h.

Já sábado e dom,ingo são dedicados à celebração do Dia Mundial de Limpeza. No primeiro dia, ocorre a “Oficina de percussão com garrafas pet”, que estimula o aprendizado sobre os resíduos sólidos através da música, em um processo de conhecimento didático e alegre. O evento ocorrerá às 9h e às 14h.

No domingo, será realizada a ação “A importância dos povos tradicionais para a preservação”. A atividade aborda o conceito da “natureza intocável”, com um caráter expositivo e interativo, promovendo debate e conscientização das pessoas, a partir das 9h. No mesmo horário, também acontecem outros dois eventos, a "Sahaja yoga" e "Danças tradicionais do nordeste", que buscam aproximar as pessoas de meios urbanos às culturas tradicionais.

A programação do domingo será finalizada às 14h, com a "Cantação com a boneca Lili", que irá explorar temas da natureza para crianças.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (15)

09h/ 14h - Contação: Jô e os segredos das árvores

09h - Trilha: como vivem as árvores

Sábado (16)

09h/ 14h - Oficina de percussão com garrafas pet

09h - Oficina de terrário

Domingo (17)

09h - A importâncias dos povos tradicionai para a preservação

09h - Sahaja yoga

09h - Danças tradicionais do nordeste

14h - Cantação com a boneca Lili

Veja também

Guerra Kiev e Lviv entram na lista de Patrimônio Mundial em Perigo da Unesco