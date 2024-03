Saiba onde se vacinar contra a gripe no Recife, em Olinda e em outras cidades

A- A+

Antecipada pela Secretaria de Saúde após o recebimento de doses repassadas pelo Ministério da Saúde, a Campanha Nacional de Imunização contra a Gripe começou em Pernambuco. O Estado recebeu o primeiro lote com 948 mil doses do imunizante para distribuir para todos os 184 municípios e Fernando de Noronha de forma proporcional.

O Recife, que recebeu 163.470 doses do lote, começou a imunização nesta quarta-feira (13) para trabalhadores da saúde e pessoas com mais de 60 anos. Neste primeiro momento, a vacinação está autorizada para grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

Na Capital, a vacina contra a gripe está disponível em 170 salas instaladas em unidades de saúde da família, unidades básicas tradicionais, policlínicas, no Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes e em quatro shoppings da cidade.

Nos shoppings — Recife, RioMar, Tacaruna e Boa Vista — as salas de vacinação estão abertas à população das 9h às 19h. O Centro de Saúde Ermírio de Moraes — que funciona na avenida 17 de Agosto, nº 2388, no bairro de Casa Forte, na Zona Norte — abre das 8h às 18h.

Além disso, há 147 salas de vacinação espalhadas em USFs, UBSs e policlínicas. Confira todos os pontos e endereços:

A Secretaria de Saúde do Recife recomenda que, no momento da imunização, os usuários levem um documento de identificação (CPF), a carteira de vacinação e o cartão SUS — se tiverem esses dois últimos.

Além disso, os profissionais das redes pública e privada de saúde devem apresentar comprovantes laborais, como declaração de vínculo, crachás ou carteira de trabalho.

Campanha de vacinação contra a gripe (Foto: Chico Bezerra/PJG)

Olinda

Em Olinda, a imunização começou na última segunda-feira (11), no Shopping Patteo, onde o ponto de imunização funciona das 9h às 16h. Nas unidades de saúde e policlínicas da cidade, a vacinação começa nesta quarta-feira, sempre das 9h às 16h.

A vacina está liberada para os seguintes grupos prioritários, segundo a prefeitura:

Idosos a partir dos 60 anos;

Trabalhadores da saúde;

Crianças de seis meses a seis anos;

Gestantes e puérperas;

Pessoas com comorbidades;

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores de Transporte Coletivo,

Forças Armadas e de Segurança;

Povos indígenas;

Pessoas em situação de rua;

Professores;

População privada de liberdade.

Jaboatão dos Guararapes

Em Jaboatão dos Guararapes, a campanha de vacinação começou na última sexta-feira (8). Na cidade, os moradores podem receber o imunizante

Os moradores podem se dirigir às Policlínicas Carneiro Lins, bairro dos Guararapes; Cônego Pedro de Souza, em Cavaleiro; Manoel Calheiros, no Curado; e na Policlínica Mariinha Melo, em Vila Rica. Nesses locais, o atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

Desde segunda-feira (11), as vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde do município e o atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

Cabo de Santo Agostinho

O Cabo de Santo Agostinho começou a campanha nesta quarta-feira (13). Todas as Unidades de Saúde da Família (USF) do município estarão abertas, das 8h às 16h, e, na zona rural, até às 15h.

O ponto de vacinação do Shopping Costa Dourada também estará realizando a imunização, das 11h às 18h.

Crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez deverão tomar duas doses, com um intervalo de 30 dias.



Itapissuma

A cidade de Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife (RMR), iniciou a imunização na segunda-feira (11). A vacinação é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.



Ao todo, a cidade dispõe de 11 unidades onde ocorrem a vacinação: Posto da Várzea, Posto do Espinheiro, Posto da Camboa, Posto de Mangabeira, Posto do Grêmio, Posto do Engenho Ubu, Posto Cajueiro, Posto Botafogo 1, Posto Botafogo 2, Posto Loteamento Cidade Criança e Posto Loteamento Nova Itapissuma.



Igarassu

A campanha no município de Igarassu, também na RMR, abrange todas as Unidades de Saúde, incluindo a Policlínica São Lucas e o Polo de Vacinação no Shopping Igarassu, no segundo andar.

A vacinação foca apenas em grupos com comorbidade, como, por exemplo, crianças, profissionais da saúde, gestantes, idosos, caminhoneiros, motoristas e outros. Quem pertence ao grupo de risco deve apresentar comprovação da comorbidade, cartão SUS, identidade e/ou carteira de gestante. Hipertensos e diabéticos precisam levar o cartão de acompanhamento.

O posto no shopping funciona das 9h às 17; já os outros locais de vacinação, das 8h às 16h.

Campanha

De acordo com o Governo Federal, a população estimada referente aos grupos prioritários da campanha, em Pernambuco, é de 3.489.916 pessoas.

Tradicionalmente realizada em todo o Brasil entre os meses de abril e maio, a antecipação também se dá em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios por todo País.

Influenza

A influenza é uma infecção viral, com transmissibilidade acentuada. Apresenta-se de forma leve ou com sinais de maior gravidade, podendo inclusive levar ao óbito. A vacina contra o vírus, que chegou ao Estado, é considerada um imunizante trivalente, pois protege contra as cepas A H1N1, A H3N2 e o tipo B.

