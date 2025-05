Cidades do Grande Recife divulgam balanço das ocorrências relacionadas às fortes chuvas

A- A+

A Região Metropolitana do Recife (RMR) esteve sob alerta de aviso metereológico de chuvas moderadas até esta quinta-feira (15).

Dentre as ações de contenção, os municípios registraram deslizamentos, alagamentos, a quantidade de chamados para colocação de lonas, entre demais pedidos de vistorias.

Recife

A capital pernambucana, por meio do Centro de Operações do Recife (COP), registrou chuvas que chegaram a 167mm no pluviômetro do Torreão. O dado equivale a 58% da média histórica do mês de maio neste século, que é de 286mm.

Por sua vez, a Defesa Civil do Recife recebeu 104 chamados, entre pedidos de vistorias e colocação de lonas plásticas. Além disso, houve 29 quedas de árvores, das quais 23 já foram atendidas e as demais estão em atendimento. Sete pontos de alagamento também foram registrados.

Olinda

A Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria Executiva de Defesa Civil, informou que durante o período de monitoramento, foram atendidas 29 solicitações, incluindo: 19 ações para colocação de lonas, seis quedas de árvores e um registro de deslizamento de barreira sem vítimas, atingindo parcialmente uma residência, na Estrada da Mirueira, Alto Sol Nascente.

Paulista

A Defesa Civil do município do Paulista registrou 28 ocorrências relacionadas às chuvas. Dentre as ações, 11 foram de colocação de lonas em áreas de risco nos bairros de Mirueira, Vila Torres Galvão, Jardim Paulista Alto e Baixo, e Arthur Lundgren II.

Além disso, foram realizadas vistorias preventivas em diversos bairros, incluindo Janga, Fragoso, Pau Amarelo, Arthur Lundgren I e II, Jardim Maranguape, Maranguape I e Nobre. A equipe também atuou no corte de uma árvore no bairro do Janga e na inspeção de um poste inclinado em Fragoso, que apresentava risco de queda.

Camaragibe

A Prefeitura de Camaragibe, através da Defesa Civil, informou que do início das chuvas até às 15h da tarde desta quinta-feira (15), foram registradas 12 ocorrências. Sendo sete deslizamentos de barreira, três quedas de muro e dois cortes de árvores.

No bairro de Céu Azul, a queda de um muro irregular resultou na interdição de uma residência, desalojando uma pessoa.

Jaboatão dos Guararapes

A Defesa Civil do Jaboatão dos Guararapes registrou 200mm de chuva no município, nas últimas 24 horas, sem registro de vítimas. Foram registradas 127 ocorrências, a maioria solicitando colocação de lonas plásticas.

Também foram registrados 11 deslizamentos de barreiras, ocorridos nos bairros de Zumbi do Pacheco (04), Sucupira (04), Vila Rica (01), Muribeca (01) e Socorro (01). Todos sem vítimas.

