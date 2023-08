Cidades escocesas abrem guerra contra gaivotas e apelam até para raio laser

A- A+

Autoridades e representantes comunitários da cidade de Moray, na Escócia, não estão poupando esforços - e dinheiro - para se livrar do que chama de a praga das gaivotas. Mais de 100 mil libras (cerca de R$ 620 mil) estão sendo gastos em tecnologias para espantar os pássaros.

As armas empregadas nessa verdadeira guerra contra os pássaros, segundo publicou o Daily Mail, incluem desde máquinas de sonar até canhões de laser.

Os oito sonares adquiridos pelo município emitem ruídos ultrassônicos, inaudíveis para os seres humanos, mas irritantes para as aves. Segundo técnicos, o método não machuca as aves e está sendo usado em edifícios, na primavera e no início do verão, para impedir que elas se reproduzam.

Lasers também estão sendo empregados, lançando feixes de luz nas aves, na tentativa de afugentá-las.

Outras medidas implementadas incluem falcões, enquanto especialistas em zoonoses removem 50 ninhos e cerca de 80 ovos de propriedades na cidade.



A praga também atinge outras cidades, como Elgin e Glasgow. Políticos locais pedem que a população faça a sua parte no combate às gaivotas. Enquanto isso, as aves seguem agindo como gangues, roubando alimentos em supermercados e cafés.

