Museu Cais do Sertão recebe exposição "Cidades Flutuantes" pela Temporada França-Brasil 2025
A exposição foi prorrogada até 31 de janeiro e com funcionamento de terça a domingo
O Museu Cais do Sertão, localizado no Bairro do Recife, apresenta a exposição "Cidades Flutuantes" até o dia 31 de janeiro.
O projeto é resultado da Temporada França-Brasil 2025 em parceria com o Institut Français e a Embaixada da França no Brasil.
O “Cidades Flutuantes (Villes Flottantes)” reúne histórias inspiradas em soluções locais para a emergência climática.
A exposição funciona de terça a sexta das 10h às 16h. Já aos sábados e domingos o horário é das 13h às 18h.
O trabalho combina animações de realidade aumentada, bordados e narrativas sonoras poéticas.Haikus sonoros que evocam soluções ecológicas e diários em áudio que documentam a vida dos habitantes dessas cidades flutuantes imaginárias do futuro.
Por meio dessa abordagem dupla, digital e têxtil, Cidades Flutuantes também questiona nossa relação com o tempo acelerado das tecnologias imersivas, com o tempo longo e meditativo do bordado tradicional.
A exposição se desenvolve no espaço do museu, oferecendo ao público uma exploração visual e auditiva de cidades imaginárias inspiradas em ecossistemas costeiros reais.
Mohammed Amine Dadda, da Fundação Kalhath (Índia), Nadir Cruz, do Boi da Floresta (Brasil), e dois bordadores participarão da abertura da exposição.
Temporada França-Brasil
A Temporada França-Brasil é organizada pelo Institut français em estreita colaboração com a Embaixada da França no Brasil, sob a tutela dos Ministérios das Relações Exteriores e da Cultura dos dois países.
A programação reuniu mais de 300 atividades em 15 cidades brasileiras até dezembro do ano passado.
Em Pernambuco, a programação agregou dança, teatro, literatura, música, cinema, artes visuais, design, debates e residências artísticas, reforçando temas como clima e transição ecológica, diversidade, democracia e inovação cultural.
Confira os destaques da temporada em Pernambuco:
Projetos de artes visuais como Villes Flottantes e Nuances Outre-Atlantique.
Espetáculos de dança e teatro em festivais como Cena Cumplicidades e FETEAG.
Presença francesa no REC’n’Play, incluindo o Pavillon Français “Living With”, da Bienal de Arquitetura de Veneza 2025.
O Festival Close-Up, dedicado à relação entre audiovisual e cidades.
A Residência Design e Artesanato, em Olinda, em parceria com a ENSAD Limoges, com foco em sustentabilidade e intercâmbio criativo.
Com informações de assessoria