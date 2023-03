Cidades-irmãs, Recife e Olinda têm programação de aniversário deste ano definida; confira

A- A+

Recife e Olinda celebram, juntas, mais um aniversário neste domingo (12), quando comemoram 486 e 488 anos de existência, respectivamente. Para a ocasião, as cidades divulgaram uma programação gratuita que conta com roteiros temáticos, corte de bolo, atividades ao ar livre, shows e mais.

Na capital pernambucana, a festa será espalhada por 15 pontos e estendida por três dias. No sábado (11), a partir das 9h acontecerá um passeio de catamarã com tema voltado ao Recife e suas pontes. As inscrições não têm custo e podem ser feitas no site www.olharecife.com.br. Às 14h acontecerá uma caminhada sobre ocupação holandesa, com saída da Praça do Arsenal.

As crianças poderão participar de uma oficina de pintura, das 14h às 16h, no Forte das Cinco Pontas. A partir das 16h, terá um desfile com 11 agremiações vencedoras do Grupo Especial do Carnaval 2023 pelo bairro do Recife Antigo.

Pela noite, às 18h, a Banda Sinfônica fará sua primeira apresentação do ano para celebrar o aniversário e a música da cidade com todos os seus sopros, naipes, acordes e melhores auspícios.



No dia seguinte, a capital será tema do Viva Guararapes, a partir das 10h. A avenida vai mobilizar os recifenses para aproveitarem banho de espuma e apresentações musicais. Também será montado um roteiro de bicicleta, na Praça do Arsenal.



Outra novidade é a expansão da ciclofaixa para o Pátio de São Pedro, percorrendo o trecho da Avenida Dantas Barreto até o Pátio. Esta ligação agrega ao percurso oferecendo aos ciclistas um passeio pelos atrativos da Casa do Carnaval, Centro de Design, Memorial Chico Science, Memorial Luiz Gonzaga e Museu de Arte Popular, além da própria Igreja de São Pedro dos Clérigos.



Às 11h, o tradicional bolo de aniversário será servido em 700 porções, no Restaurante Popular Naíde Teodósio. E depois de três anos, O Boi Voador estará de volta, na Praça do Marco Zero, às 18h.



Na Praça do Arsenal, às 15h, o Mundo Bita sobe ao palco para encher de alegria, sonho e trilhas sonoras. A partir das 16h, Marron Brasileiro chega com vários convidados, como Isaar, Cintia Barros, Dany Myler, André Rio, Charles Theone e Ciel Santos, para embalar o segundo dia de comemorações com seus sucessos que arrastam e embalam multidões de alegrias pelas ruas do Recife.



Na segunda-feira, a exposição “A Cidade da Música e todos os seus Carnavais” acontece na Casa do Carnaval, no Pátio de São Pedro, reunindo imagens e itens de acervo de agremiações da cultura popular, para evocar a festa.

Outra aniversariante da data, Olinda também terá festa neste domingo (12). Frevo, Galo da Madrugada, “John Travolta” e o tradicional bolo gigante são presenças confirmadas.

As atividades em comemoração aos 488 anos de fundação de Olinda terão início pelo período da tarde, às 16h, num encontro entre a Pitombeira dos Quatro Cantos, o Galo da Madrugada e o bloco carnavalesco John Travolta, que juntos sairão em cortejo pelas ladeiras da cidade. A saída acontecerá na sede da Pitombeira, situada na Rua 27 de Janeiro, e o percurso será estendido pelas ruas Prudente de Morais, Ribeira e São Bento.

Na Praça do Carmo, a partir das 16h deste domingo, o palco Erasto Vasconcelos receberá shows do Maracatu Nação Pernambuco, Quinteto Violado, Cassino Tropical, Quinteto do Frevo e Almir Rouche. O local também será palco do tradicional corte do bolo gigante, que neste ano está pesando 488 kg. O corte está previsto para acontecer às 19h e o bolo servirá, aproximadamente, cinco mil fatias.

De acordo com a Prefeitura de Olinda, a confecção do bolo gigante de 2023 contou com uma receita numerosa: 104 kg. de açúcar; 52 litros de leite; 25 kg. de cacau; 6 kg. de manteiga; 15kg. de ovos; 1,5kg. de fermento; 100 kg. de recheio de chocolate no recheio e 100 kg. de glacê para a cobertura.

