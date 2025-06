A- A+

Educação Ciência Jovem reúne projetos escolares de todo o país para 31ª edição; veja como se inscrever A feira de ciências acontece em dois polos nas ruas do Bairro do Recife e no Museu Cais do Sertão, na área central da cidade

O Ciência Jovem, feira de ciências pernambucana que chega a sua 31ª edição este ano, está com as inscrições abertas até o dia 15 de agosto. O evento reúne projetos escolares de todo o país entre os dias 3 e 4 de dezembro.

Com a realização do Espaço Ciência, museu interativo vinculado à Secretaria de Tecnologia e Inovação de Pernambuco, a feira acontecerá em dois polos: nas ruas do Bairro do Recife e no Museu Cais do Sertão, na área central da capital de Pernambuco.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o link para a submissão dos projetos a partir desta segunda-feira (16).

A iniciativa serve como uma troca de experiências e incentiva a pesquisa científica durante a formação desde os primeiros anos escolares dos brasileiros.

Para promover uma avaliação mais justa aos participantes, as categorias serão reorganizadas conforme as etapas de ensino. Pela primeira vez, a educação infantil terá uma categoria exclusiva.

“É uma conquista muito importante. As crianças de até cinco anos possuem um ritmo de desenvolvimento diferente daquelas que já estão no Ensino Fundamental I. Reconhecer isso é valorizar o protagonismo infantil e garantir que todas as faixas etárias sejam contempladas com respeito às suas especificidades”, destacou o diretor de Sensibilização e Difusão Científica do Espaço Ciência, Diogo Lopes de Oliveira.

Outra novidade é a realização do “Ciência Jovem na Rua”, que levará parte da programação para espaços abertos de Recife. Os trabalhos serão apresentados em ruas temáticas organizadas a partir de temas transversais como Paz, Saúde, Mudanças em Pernambuco, Natureza, Projeções para o Amanhã e Diversidade.

Para a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Mauricelia Montenegro, “a Ciência Jovem já é um patrimônio da nossa educação científica. Esta edição fortalece ainda mais o papel da feira como um espaço de inclusão, inovação e construção coletiva do saber.”

Ao ocupar as ruas, ao abraçar a infância e ao dialogar com a cidadania, o evento se mostra mais vivo e necessário do que nunca”, completou Mauricelia.



