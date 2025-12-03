A- A+

Aprendizado Ciência Jovem transforma Cais do Sertão e reúne projetos do Brasil e do exterior Feira ocupa áreas internas e externas do museu e incentiva produção científica da Educação Infantil ao Ensino Médio

O Recife recebe, nos dias 3 e 4 de dezembro, a 31ª edição da Ciência Jovem, feira científica promovida pela Secti/PE por meio do Espaço Ciência. Mais de 400 projetos estarão distribuídos em categorias presenciais e remotas, com participação de estudantes de vários estados e de países como Argentina, Chile, Colômbia, Bolívia, México e Porto Rico.

Participação ampliada e categorias reorganizadas

Com três décadas de realização, a feira mantém a proposta de aproximar ciência e cotidiano. Este ano, a organização alterou a distribuição das categorias para contemplar o estágio de desenvolvimento de cada faixa etária. Pela primeira vez, a Educação Infantil conta com espaço próprio.

Segundo a secretária Mauricelia Montenegro, a mudança busca reconhecer as diferentes formas de investigar e apresentar resultados ao longo da vida escolar.

Ciência em diálogo com a cidade

A edição de 2025 também inaugura o formato “Ciência Jovem na Rua”, que leva parte dos experimentos para a área externa do Cais do Sertão. O objetivo é permitir que visitantes espontâneos interajam com os projetos e ampliem as discussões sobre temas como saúde, diversidade, natureza, paz, projeções para o futuro e mudanças em Pernambuco.

Para o diretor de Sensibilização e Difusão Científica, Diogo Lopes de Oliveira, a iniciativa reforça a ideia de ciência acessível.

Histórico e programação

Ao longo de 30 anos, a feira tem impulsionado vocações, incentivado carreiras e criado oportunidades de intercâmbio. A programação inclui oficinas, atividades interativas, apresentações artísticas e debates.

Programação - 3 de dezembro

08h–10h: Credenciamento e distribuição de kits

08h–12h30: Prática Pedagógica - Auditório

10h: Abertura oficial

13h–17h: Apresentações presenciais

13h–17h30: Apresentações remotas

Programação - 4 de dezembro

07h30–13h15: Prática Pedagógica

08h–12h: Apresentações presenciais

08h–10h: Apresentações remotas

12h–14h30: Apresentação cultural

15h: Premiação

SERVIÇO



31ª Ciência Jovem

Local: Museu Cais do Sertão - Recife

Datas: 3 e 4 de dezembro

Acesso: gratuito

Com informações da assessoria

