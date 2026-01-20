Ter, 20 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça20/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TECNOLOGIA

Ciência Móvel leva experiências científicas para evento Arena Verão em Boa Viagem

Ação faz do evento promovido pela Secretaria de Esportes de Pernambuco, por meio do Espaço Ciência

Reportar Erro
A iniciativa é de caráter inclusivo e destinada para o público de todas as idadesA iniciativa é de caráter inclusivo e destinada para o público de todas as idades - Foto: Espaço Ciência / Divulgação

O Ciência Móvel estará presente nos dias 24 e 25 de janeiro, sábado e domingo, na programação do Arena Verão, evento promovido pela Secretaria de Esportes do Estado de Pernambuco, com a participação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (SECTI), por meio do Espaço Ciência.

A iniciativa leva atividades científicas interativas ao Parque Santos Dumont, em Boa Viagem, no Recife, durante o período de férias.

Voltada para públicos de todas as idades, a ação contará com experimentos e atividades lúdicas que estimulam a curiosidade, o aprendizado e o contato direto com a ciência em um ambiente descontraído e acessível.

A proposta é integrar ciência, esporte e lazer, ampliando as possibilidades de vivência educativa em espaços públicos.

Leia também

• Mudanças nas linhas de ônibus para montagem do camarote do Galo são adiadas para quarta (21)

• Recife Vôlei volta à quadra em busca de recuperação diante do Mampituba

• Juraci Dórea abre sua primeira exposição individual no Recife, na Galeria Marco Zero

No sábado (24), o Ciência Móvel funcionará em dois turnos, das 9h às 12h e das 13h às 16h. Já no domingo (25), as atividades acontecem das 9h às 12h.

Para Diogo Lopes de Oliveira, diretor de sensibilização e difusão científica, a presença no Arena Verão reforça o papel social da divulgação científica.

“A participação do Ciência Móvel no Arena Verão, por meio da SECTI e do Espaço Ciência, fortalece a democratização do acesso ao conhecimento. Estar em parceria com a Secretaria de Esportes permite alcançar públicos diversos e mostrar que a ciência pode e deve fazer parte do cotidiano das pessoas”, afirma.
A participação no Arena Verão evidencia a atuação integrada do Governo de Pernambuco, unindo diferentes áreas para promover educação, cultura científica e bem-estar à população.

Serviço

Evento: Ciência Móvel no Arena Verão
Dias: 24 e 25 de janeiro
Sábado, 24/01: 9h–12h | 13h–16h
Domingo, 25/01: 9h–12h
Local: Parque Santos Dumont – Boa Viagem, Recife

Reportar Erro

Veja também

Newsletter