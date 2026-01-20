A- A+

TECNOLOGIA Ciência Móvel leva experiências científicas para evento Arena Verão em Boa Viagem Ação faz do evento promovido pela Secretaria de Esportes de Pernambuco, por meio do Espaço Ciência

O Ciência Móvel estará presente nos dias 24 e 25 de janeiro, sábado e domingo, na programação do Arena Verão, evento promovido pela Secretaria de Esportes do Estado de Pernambuco, com a participação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (SECTI), por meio do Espaço Ciência.

A iniciativa leva atividades científicas interativas ao Parque Santos Dumont, em Boa Viagem, no Recife, durante o período de férias.

Voltada para públicos de todas as idades, a ação contará com experimentos e atividades lúdicas que estimulam a curiosidade, o aprendizado e o contato direto com a ciência em um ambiente descontraído e acessível.

A proposta é integrar ciência, esporte e lazer, ampliando as possibilidades de vivência educativa em espaços públicos.

No sábado (24), o Ciência Móvel funcionará em dois turnos, das 9h às 12h e das 13h às 16h. Já no domingo (25), as atividades acontecem das 9h às 12h.

Para Diogo Lopes de Oliveira, diretor de sensibilização e difusão científica, a presença no Arena Verão reforça o papel social da divulgação científica.

“A participação do Ciência Móvel no Arena Verão, por meio da SECTI e do Espaço Ciência, fortalece a democratização do acesso ao conhecimento. Estar em parceria com a Secretaria de Esportes permite alcançar públicos diversos e mostrar que a ciência pode e deve fazer parte do cotidiano das pessoas”, afirma.

A participação no Arena Verão evidencia a atuação integrada do Governo de Pernambuco, unindo diferentes áreas para promover educação, cultura científica e bem-estar à população.

Serviço

Evento : Ciência Móvel no Arena Verão

Dias : 24 e 25 de janeiro

Sábado, 24/01 : 9h–12h | 13h–16h

Domingo, 25/01 : 9h–12h

Local : Parque Santos Dumont – Boa Viagem, Recife

