Cientista diz que caiu na gargalhada ao ganhar Nobel de Medicina e lembra profecia da mãe

A húngara Katalin Karikó, ganhadora do Prêmio Nobel de Medicina 2023 com o americano Drew Weissman pelas pesquisas sobre RNA mensageiro, lembrou nesta segunda-feira de sua mãe, que sempre acreditou nela apesar dos altos e baixos ao longo da carreira.

A bioquímica húngara disse à rádio sueca SR que, em princípio, não acreditou na notícia, reagindo com uma gargalhada ao anúncio do júri do comitê do Nobel Karolinska Institutet.

Tomada pela emoção, ela acabou exclamando: — Eu acho... Eu acho [é] incrível!

Segundo Katalin Karikó, a primeira coisa que veio à mente foram as palavras de sua mãe.

"Ela ouvia [os anúncios do comitê] quando eu ainda não era professora, há dez anos. Ela me disse: 'Eles ainda dirão seu nome, eu ouvirei quando eles fizerem esse anúncio" disse ela à rádio. "Ela ouvia [o anúncio] todos os anos. Infelizmente, há cinco anos ela morreu, aos 89 anos. Talvez ela tenha ouvido do céu".

Já Weissman disse que achou que era uma piada quando sua colega “Katie” lhe contou a notícia.

"Eu estava sentado na minha cama ouvindo" disse ela à SR. "Nós nos perguntamos se alguém estava brincando conosco".

Weissman, que admitiu não ser um “festeiro”, disse que provavelmente sairá com sua família.

"Teremos um bom jantar e voltarei ao trabalho" acrescentou.

Karikó, de 68 anos, e Weissman, de 64, trabalham juntos na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e já ganharam diversos prêmios por suas pesquisas, incluindo o Prêmio Lasker, considerado precursor do Prêmio Nobel.

As suas descobertas decisivas datam de 2005, e as primeiras vacinas de RNA mensageiro contra a Covid-19 foram posteriormente fabricadas pela Pfizer/BioNTech e Moderna.

