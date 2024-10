A- A+

OCEANO Cientistas alertam sobre colapso de sistema de correntes do oceano Atlântico Em uma carta, cerca de 40 cientistas sublinham que a mudança no sistema atual "provavelmente" terá consequências em todo o mundo enquanto o restante do planeta registra um aumento das temperaturas

Um grupo de cientistas alertou aos líderes do Conselho Nórdico, que se reúne nesta segunda-feira (28), sobre o colapso, mais rápido do que o esperado, de um complexo sistema de correntes marítimas no Atlântico, o que poderia ter consequências "catastróficas" para os países nórdicos.

Em uma carta, cerca de 40 cientistas sublinham que a mudança no sistema atual "provavelmente" terá consequências em todo o mundo enquanto o restante do planeta registra um aumento das temperaturas.

A "circulação meridional de oscilação do Atlântico" (AMOC) é um sistema complexo de correntes oceânicas que permite regular o calor entre os trópicos e o hemisfério norte, sendo essencial para as condições de vida no Ártico.

O colapso deste sistema, que já está enfraquecido segundo um estudo publicado este ano na revista Nature, preocupa os cientistas mediante a série de catástrofes que poderia desencadear. Mas os estudiosos, que ainda não chegaram a um consenso quanto à data em que poderá ocorrer, acreditam que "este ponto de virada é uma possibilidade séria nas próximas décadas".

"Os impactos, particularmente nos países nórdicos, seriam provavelmente catastróficos, incluindo um resfriamento significativo da região enquanto as áreas circundantes se aquecem", bem como resultaria "provavelmente em fenômenos meteorológicos extremos sem precedentes", afirmaram.

O fenômeno também colocaria "potencialmente" em risco a agricultura no noroeste da Europa, alertaram. Mas os efeitos também afetariam o restante do planeta, com "um deslocamento dos cinturões de precipitações tropicais, menos dióxido de carbono sendo absorvido pelos oceanos e um aumento significativo do nível do mar".

O Conselho Nórdico inclui Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega, Suécia e vários territórios da região (Ilhas Faroe, Groenlândia e Ilhas Åland).

