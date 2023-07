Cientistas alertam sobre mortes ligadas a bancadas de quartzo sintético, como de cozinhas

A- A+

Na Califórnia, diversos trabalhadores que fabricam bancadas com quartzo sintético artificial estão sendo diagnosticados com silicose, doença pulmonar irreversível e com potencial mortal, pelo contato direto com partículas de poeira tóxica.



Os autores da descoberta são pesquisadores da UC San Francisco e da UCLA, publicada nesta semana na revista JAMA Internal Medicine.

Poeira mortal

Este é o maior estudo já feito nos EUA sobre o assunto. As bancadas feitas com o material artificial são umas das mais vendidas no país, exigem que os trabalhadores manuseiem o quartzo sintético. Quando ele é cortado, moído e polido, a poeira levantada, prejudicial aos pulmões, é totalmente liberada no ar, o que causa a doença.

Dados mostram que a silicose é um problema enfrentado por trabalhadores de pedreiras naturais há séculos, mas a versão artificial, a pedra engenheirada, apresente uma alta concentração de sílica, o que a torna muito mais perigosa. Desde o primeiro caso de silicose identificado no Texas em 2015, a Califórnia se tornou o epicentro da doença.



O estudo trouxe casos de 52 trabalhadores de pedra engenheirada diagnosticados com silicose, sendo 51 deles sendo imigrantes latinos. A maioria deles recebeu o diagnóstico entre os anos de 2019 e 2022.

— Nosso estudo demonstra morbidade e mortalidade severas entre um grupo particularmente vulnerável de jovens trabalhadores imigrantes latinos sem seguro e provavelmente sem documentos — explica disse Jane Fazio, especialista em pulmão da Universidade da Califórnia e co-autor do estudo.

Vinte dos pacientes apresentavam doença avançada no momento do diagnóstico e 10 morreram antes do término do estudo. A idade média das vítimas era de 45 anos, com um histórico de cerca de 15 anos de trabalho.

— O aumento da contagem de casos de silicose entre os fabricantes de pedras nos últimos 10 anos e a progressão acelerada da doença transformam o paradigma de uma doença quase esquecida nos EUA — completa o especialista.

O que é a silicose?

A silicose é a doença pulmonar causada pelo ambiente conhecida há mais tempo pela Ciência. Causada, geralmente, por décadas de exposição, a condição do paciente tende a ser crônica. Ela causa cicatrizes nos pulmões e impede a absorção do oxigênio pelo corpo, o que gera outros problemas de saúde, sendo eles falta de ar, tosse persistente, fadiga excessiva e a perda de peso.

