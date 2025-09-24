A- A+

SAÚDE Cientistas conseguem retardar progresso da doença de Huntington em até 75% pela primeira vez Descoberta foi realizada por pesquisadores da University College London, na Inglaterra

Um novo tratamento para doença de Huntington, que provoca a perda da perda progressiva de funções motoras, cognitivas e comportamentais, conseguiu retardar o avanço da condição em até 75% após três anos. Essa é a primeira vez que uma terapia mostrou tal sucesso.

Além disso, foi observado que houve uma redução da morte celular causada naturalmente pela condição, já que níveis de neurofilamentos (um sinal de morte celular) significativamente mais baixos no grupo de tratamento.

Para alcançar esse resultado, os cientistas utilizaram um medicamento que consegue inativar a proteína com mutação responsável pelo surgimento da doença de Huntington. Dessa forma, ele é administrado no cérebro em uma única injeção durante um procedimento cirúrgico que pode durar entre 12 a 20 horas.

Segundo os pesquisadores do centro de doença de Huntington da University College London, na Inglaterra, que lideraram o descobrimento do novo remédio, esse tratamento pode ser a chave para que as pessoas afetadas pela doença de Huntington tenham mais anos de independência em relação ao próprio corpo.

Os primeiros sinais e sintomas da condição tendem a surgir na idade adulta, depois dos 30 anos. Eles são voltados principalmente para mudanças no humor, como raiva e tendências depressivas. Anos depois, eles se desenvolvem para movimentos bruscos descoordenados e demência, até chegar no estágio avançado, que é de paralisia.

Como surge a doença de Huntington?

De origem hereditária, a doença de Huntington surge devido a uma mutação de um gene herdado dos pais. Dessa forma, esse gene causa a degeneração dos gânglios basais, grupos de células nervosas localizadas na base do telencéfalo, parte importante do cérebro responsável pela suavização e coordenação dos movimentos. A doença afeta cerca de três em cada 100 mil pessoas.

