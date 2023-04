A- A+

CIÊNCIA Cientistas criam cápsula ingerível para medir dose de radiação no organismo Dispositivo ajuda médicos a monitorarem com precisão aplicação de radioterapia em pacientes de câncer

Leia também

• A análise dos cientistas políticos dos primeiros 100 dias do Governo Lula

• Câncer de mama: cientistas criam técnica que cura camundongos em duas semanas

• Alergia a amendoim? Cientistas usam tecnologia da vacina da Covid para aliviar sintomas; entenda

Um grupo de cientistas chineses e cingapurenses desenvolveu uma cápsula eletrônica ingerível para conseguir monitorar o nível de radiação no interior do organismo de pacientes.

A invenção, que foi testada como aplicação em voluntários submetidos a radioterapia para câncer de intestino, deve ajudar na aplicação mais precisa desse tipo de tratamento.

Em estudo na revista Nature Biomedical Engineering, os pesquisadores descrevem como funciona o dispositivo, que deve ser engolido pelos pacientes algumas horas antes do procedimento médico.

Mais sobre Câncer

A capsula, que mede apenas 1,8 de comprimento, possui uma rede de minúsculos cintiladores, materiais que exibem luminescência quando atingidos por radiação, e servem como detectores de raios-X ou outros tipos de ondas eletromagnéticas.

Com um transmissor de dados sem fio, o dispositivo pode informar os médicos por tempo real o quanto de radiação está atingido o intestino, algo que é difícil de inferir usando outros métodos.

"Monitorar a incidência de raios-X no trato gastrointestinal pode aprimorar a precisão da radioterapia em pacientes com câncer na região", escrevem os pesquisadores no estudo, liderado pela cientista Bo Hou, da Universidade Nacional de Singapura.

O estudo, que também teve participação da Academia Chinesa de Ciências, os cientistas descrevem como a leitura dos dados é interpretada no dispositivo, que possui um pequeno chip interno.

Como o cálculo da dosagem de radiação requer métodos estatísticos para interpretar a leitura dos detectores, os cientistas criaram também um pequeno programa embutido no circuito da cápsula, que interpreta os dados antes de transmiti-los por uma antena.

pH e temperatura

Além de medir dosagem de radiação, a capsula inventada pelo grupo monitora a temperatura e a acidez (pH) do intestino, que também são fatores importantes para administrar a terapia, que precisa de precisão no posicionamento e intensidade para atingir resultados melhores, com redução do tumor e pouco dano ao tecido saudável.

Métodos usados hoje em radioterapia contra tumores gastrointestinais incluem geralmente placas de semicondutores e outros materiais aplicados junto à pele. Segundo os cientistas, porém, a radiação capturada por esses dispositivos não é diretamente proporcional àquela que chega ao intestino, o que torna o monitoramento impreciso.

Em um comunicado, os pesquisadores afirmaram que a nova cápsula de dosimetria pode ser produzida a um custo de cerca de US$ 40 por unidade. A ideia no futuro, dizem, é adaptá-la para uso em radioterapia contra outros tipos de tumor.

"No futuro, essa cápsula poderia ser posicionada no intestino reto para braquiterapia de câncer de próstata ou na cavidade nasal superior para medidas em tempo real da dos de radiação absorvida em tratamento para tumores da nasofaringe", afirma o chinês Sheng Zonghai coautor do trabalho.

Veja também

incêndio continua Bombeiros ainda apagam focos de incêndio na loja Tropical; 600 mil litros de água já foram usados