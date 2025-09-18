Qui, 18 de Setembro

CIÊNCIA

Cientistas criam dispositivo 'quase telepático' que conecta IA à sua mente; entenda

Aparelho foi desenvolvido por pesquisadores do MIT

Aparelho com IAAparelho com IA - Foto: AlterEgo/reprodução

O mundo da ficção científica está cada vez mais próximo do nosso. E a necessidade de falar sem precisar abrir a boca, apenas utilizando a força do pensamento, também. Cientistas do Massachusetts Institute of Technology (MIT), dos Estados Unidos, criaram um dispositivo que conecta a inteligência artificial (IA) ao cérebro e funciona de forma "quase telepática", permitindo que comandos sejam feitos utilizando apenas pensamentos.

A nova tecnologia, chamada AlterEgo, foi desenvolvida como uma forma de permitir que pessoas com distúrbios da fala, incluindo condições como ELA (esclerose lateral amiotrófica) e EM (esclerose múltipla) consigam se comunicar. Se trata de uma "interface" que pode ser utilizada diretamente no corpo, como um fone de ouvido.

O AlterEgo não lê mentes, mas consegue capturar e ler os sinais dos músculos usados na fala e a os dados são enviados para uma IA, que prevê o que será falado. Em seguida, ele transmite o áudio de volta ao usuário por meio de fones de ouvido de condução óssea. Dessa forma, não é necessário utilizar os olhos nem as mãos para receber e transmitir informações.

"Isso permite que o usuário transmita e receba fluxos de informações de e para um dispositivo de computação ou qualquer outra pessoa sem qualquer ação observável, de forma discreta, sem desconectar o usuário do seu ambiente e sem invadir sua privacidade", diz a descrição do dispositivo.

Além disso, ele é diferente de outras formas de outros dispositivos que usam apenas a mente, como os criados pela empresa Starlink, porque não precisa de cirurgia para ser inserido diretamente no cérebro.

Segundo o diretor executivo da empresa AlterEgo, Arnav Kapur, em entrevista à revista Nature, o objetivo é que as pessoas consigam pesquisar na internet de forma silenciosa, conversem de forma silenciosa com outras pessoas usando outros dispositivos ou interajam diretamente com uma IA.

