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SAÚDE Cientistas criam pílula anticoncepcional masculina para ser tomada 30 minutos antes da relação Medicamento ainda em desenvolvimento tem o potencial de oferecer uma janela de proteção de seis a oito horas contra a concepção

Pesquisadores da Weill Cornell Medicine, nos Estados Unidos, desenvolveram uma pílula anticoncepcional masculina. O composto deve ser tomado 30 minutos antes da relação e tem o potencial de oferecer uma janela de proteção de seis a oito horas contra a concepção. Após esse período, a fertilidade retornaria ao normal, de acordo com informações da Newsweek.

De acordo com os pesquisadores, a pílula atua desativando uma enzima chamada adenilil ciclase solúvel (sAC). Essa enzima encontra-se no interior do espermatozoide e é essencial para que o espermatozoide nade e continue seu processo de maturação após ser ejaculado pelo homem no trato reprodutivo da mulher.

A desativação dessa enxima faz com que os espermatozoides não consigam nadar profundamente pelo trato reprodutivo feminino para fecundar um óvulo. De acordo com os pesquisadores, a grande vantagem dessa estratégia é seu efeito rápido.

Jean-Ju Chung, professor associado de fisiologia celular e molecular da Universidade de Yale, explicou à Newsweek que "quase todos os métodos contraceptivos masculinos desenvolvidos até agora têm como alvo a produção de espermatozoides; como a espermatogênese humana leva cerca de dois meses e meio, esses métodos demoram semanas para fazer efeito e semanas para serem revertidos". Já os inibidores de sAC, atuam sobre os espermatozoides que já existem, o que torna o efeito "rápido, de curta duração e totalmente reversível".

Até o momento, nos estudos realizados com animais, "nenhum efeito colateral" foi observado, afirmaram os dois farmacologistas. No entanto, o método ainda precisa ser testado em seres humanos. Recentemente, a equipe recebeu um financiamento multimilionário do Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano (NICHD) dos EUA para testar a pílula.

A expectativa da equipe é conseguir testar a pílula em homens em menos de dois anos, após o composto passar por testes extensos em animais.

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