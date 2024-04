Cientistas criam vacina "universal" que pode dispensar reforços e ser replicada para qualquer vírus

A- A+

Pesquisadores da UC Riverside demonstraram uma nova estratégia de vacina baseada em RNA que é eficaz contra qualquer cepa de vírus e pode ser usada com segurança até mesmo por bebês ou pessoas imunocomprometidas. Essa nova estratégia eliminaria a necessidade de criar todos os diferentes reforços a cada ano, pois tem como alvo uma parte do genoma viral que é comum a todas as cepas de um vírus. A vacina, seu funcionamento e uma demonstração de sua eficácia em camundongos estão descritos em um artigo publicado hoje na revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

"O que eu quero enfatizar sobre essa estratégia de vacina é que ela é ampla", disse o virologista da UCR e autor do artigo, Rong Hai. "Ela é amplamente aplicável a qualquer número de vírus, amplamente eficaz contra qualquer variante de um vírus e segura para um amplo espectro de pessoas. Essa pode ser a vacina universal que estamos procurando." Em última análise, os pesquisadores acreditam que podem "copiar e colar" essa estratégia para criar uma vacina única para qualquer número de vírus.

Tradicionalmente, as vacinas contêm uma versão viva morta ou modificada de um vírus. O sistema imunológico do corpo reconhece uma proteína no vírus e monta uma resposta imunológica. Esta resposta produz células T que atacam o vírus e impedem a sua propagação. Também produz células B de “memória” que treinam o sistema imunológico para protegê-lo de ataques futuros.

A nova vacina também utiliza uma versão viva modificada de um vírus. No entanto, não depende que o corpo vacinado tenha esta resposta imunológica tradicional ou proteínas imunoativas – razão pela qual pode ser utilizado por bebês cujo sistema imunológico está subdesenvolvido, ou por pessoas que sofrem de uma doença que sobrecarrega o seu sistema imunitário. Em vez disso, isso depende de pequenas moléculas de RNA silenciadoras.

“Um hospedeiro – uma pessoa, um rato, qualquer pessoa infectada – produzirá pequenos RNAs interferentes como resposta imunológica à infecção viral. Esses RNAi então derrubam o vírus”, disse Shouwei Ding, professor de microbiologia da UCR e principal autor do artigo.

A razão pela qual os vírus causam doenças com sucesso é porque produzem proteínas que bloqueiam a resposta de RNAi do hospedeiro. “Se criarmos um vírus mutante que não consegue produzir a proteína para suprimir o nosso RNAi, podemos enfraquecer o vírus. Ele pode se replicar até certo ponto, mas depois perde a batalha para a resposta do RNAi do hospedeiro”, disse Ding. “Um vírus enfraquecido desta forma pode ser usado como vacina para reforçar o nosso sistema imunitário RNAi.”

Quando os investigadores testaram esta estratégia com um vírus de rato chamado Nodamura, fizeram-no com ratos mutantes sem células T e B. Com uma injeção de vacina, descobriram que os ratos estavam protegidos de uma dose letal do vírus não modificado durante pelo menos 90 dias. Observe que alguns estudos mostram que nove dias em ratos equivalem aproximadamente a um ano humano.

Existem poucas vacinas adequadas para uso em bebês com menos de seis meses de idade. No entanto, mesmo os ratos recém-nascidos produzem pequenas moléculas de RNAi, razão pela qual a vacina também os protegeu. A UC Riverside obteve agora uma patente nos EUA para esta tecnologia de vacina RNAi.

Em 2013, a mesma equipa de investigação publicou um artigo mostrando que as infecções por gripe também nos induzem a produzir moléculas de RNAi. “É por isso que o nosso próximo passo é usar esse mesmo conceito para gerar uma vacina contra a gripe, para que as crianças possam ser protegidas. Se tivermos sucesso, eles não precisarão mais depender dos anticorpos das mães”, disse Ding.

A vacina contra a gripe provavelmente também será administrada na forma de spray, já que muitas pessoas têm aversão a agulhas. “As infecções respiratórias passam pelo nariz, então um spray pode ser um sistema de administração mais fácil”, disse Hai.

Além disso, os pesquisadores dizem que há pouca chance de um vírus sofrer mutação para evitar essa estratégia de vacinação. “Os vírus podem sofrer mutações em regiões não visadas pelas vacinas tradicionais. No entanto, estamos visando todo o seu genoma com milhares de pequenos RNAs. Eles não podem escapar disso”, disse Hai.

Em última análise, os investigadores acreditam que podem “recortar e colar” esta estratégia para fazer uma vacina única para qualquer número de vírus.

“Existem vários patógenos humanos bem conhecidos; dengue, SARS, COVID. Todos eles têm funções virais semelhantes”, disse Ding. “Isso deve ser aplicável a esses vírus em uma fácil transferência de conhecimento.”

