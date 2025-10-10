Cientistas da UFPE marcam presença em lista dos mais influentes do mundo
O ranking foi elaborado pela editora científica Elsevier e liderado por uma equipe de especialistas da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos
Vinte e cinco cientistas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) marcam presença numa lista com os nomes mais influentes a nível global.
O resultado apareceu num ranking elaborado pela editora científica Elsevier, liderado por uma equipe de especialistas da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos.
A pesquisa da universidade norte-americana foi divulgada em setembro deste ano com uma análise de publicações científicas disponíveis no Scopus, um dos mais importantes bancos de dados científicos da atualidade.
A lista avaliou questões como o o impacto dos pesquisadores ao longo da carreira e em período recente, destacando entre 25 nomes da UFPE.
Os critérios considerados foram: número total de citações (quantas vezes outros pesquisadores citaram os trabalhos da pessoa); Índice H (H-index) – que mede a produtividade e impacto, ou citações de autoria única, de primeiro autor ou último autor, que indicam liderança científica, entre outros.
Professor do departamento de Estatística da UFPE, Francisco Cribari-Neto, destacou o reconhecimento aos cientistas.
“Inicialmente, há um sentimento de humildade. Por mais que obtenhamos reconhecimento, precisamos lembrar que somos apenas uma gota em um vasto oceano, o qual é a ciência. Desenvolvemos pesquisas para contribuir para o avanço da fronteira do conhecimento, não por busca de glória pessoal. Feita essa importante ressalva, é gratificante saber que fizemos e seguimos fazendo contribuições relevantes, saber que conquistamos o reconhecimento da comunidade pelo impacto do que produzimos", disse.
Em comparação com o ano passado, o número cresceu significativamente. Em 2024, a UFPE teve 8 nomes na listagem.
No cenário científico global, o Brasil se posiciona na 24ª colocação com 1.461 pesquisadores listados, equivalendo a 0,6% do total mundial.
Lista completa de cientistas da UFPE que foram reconhecidos:
Ulysses Paulino de Albuquerque – Departamento de Botânica
Gauss Moutinho Cordeiro – Departamento de Estatística
Oscar L. Malta – Departamento de Química Fundamental
Marcelo Tabarelli – Departamento de Botânica
Francisco Cribari-Neto – Departamento de Estatística
Sergio Machado Rezende – Departamento de Física
Monica Ferreira Costa – Departamento de Oceanografia
Mário Barletta – Departamento de Oceanografia
Teresa Bernarda Ludermir – Centro de Informática
Anderson Stevens Leonidas Gomes – Departamento de Física
Pedro Augusto Sampaio Rocha Filho – Centro de Ciências Médicas
Alcides Nóbrega Sial – Departamento de Geologia
Adriano L.I. Oliveira – Centro de Informática
Francisco de Assis Tenorio de Carvalho – Centro de Informática
Michel Pompeu Barros de Oliveira Sá – Centro de Ciências Médicas
Sérgio Pacheco Neves – Departamento de Geologia
Kiev Santos da Gama – Centro de Informática
Luana Cassandra Breitenbach Barroso Coelho – departamento de Bioquímica
Cid Bartolomeu de Araújo – Departamento de Física
Luiz Felipe Cavalcanti Pereira – Departamento de Física
Luciano Nicolas Naka – departamento de Zoologia
Renato José de Sobral Cintra – Centro Acadêmico do Agreste
Thiago Henrique Napoleão – Departamento de Bioquímica
Renato de Souza Melo – Departamento de Fisioterapia
Marcelo dos Santos Guerra Filho – Departamento de Botânica
Com informações de assessoria