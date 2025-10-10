A- A+

Educação Cientistas da UFPE marcam presença em lista dos mais influentes do mundo O ranking foi elaborado pela editora científica Elsevier e liderado por uma equipe de especialistas da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos

Vinte e cinco cientistas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) marcam presença numa lista com os nomes mais influentes a nível global.

O resultado apareceu num ranking elaborado pela editora científica Elsevier, liderado por uma equipe de especialistas da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos.

A pesquisa da universidade norte-americana foi divulgada em setembro deste ano com uma análise de publicações científicas disponíveis no Scopus, um dos mais importantes bancos de dados científicos da atualidade.



Os critérios considerados foram: número total de citações (quantas vezes outros pesquisadores citaram os trabalhos da pessoa); Índice H (H-index) – que mede a produtividade e impacto, ou citações de autoria única, de primeiro autor ou último autor, que indicam liderança científica, entre outros.

Professor do departamento de Estatística da UFPE, Francisco Cribari-Neto, destacou o reconhecimento aos cientistas.

“Inicialmente, há um sentimento de humildade. Por mais que obtenhamos reconhecimento, precisamos lembrar que somos apenas uma gota em um vasto oceano, o qual é a ciência. Desenvolvemos pesquisas para contribuir para o avanço da fronteira do conhecimento, não por busca de glória pessoal. Feita essa importante ressalva, é gratificante saber que fizemos e seguimos fazendo contribuições relevantes, saber que conquistamos o reconhecimento da comunidade pelo impacto do que produzimos", disse.

Em comparação com o ano passado, o número cresceu significativamente. Em 2024, a UFPE teve 8 nomes na listagem.

No cenário científico global, o Brasil se posiciona na 24ª colocação com 1.461 pesquisadores listados, equivalendo a 0,6% do total mundial.

Lista completa de cientistas da UFPE que foram reconhecidos:

Ulysses Paulino de Albuquerque – Departamento de Botânica

Gauss Moutinho Cordeiro – Departamento de Estatística

Oscar L. Malta – Departamento de Química Fundamental

Marcelo Tabarelli – Departamento de Botânica

Francisco Cribari-Neto – Departamento de Estatística

Sergio Machado Rezende – Departamento de Física

Monica Ferreira Costa – Departamento de Oceanografia

Mário Barletta – Departamento de Oceanografia

Teresa Bernarda Ludermir – Centro de Informática

Anderson Stevens Leonidas Gomes – Departamento de Física

Pedro Augusto Sampaio Rocha Filho – Centro de Ciências Médicas

Alcides Nóbrega Sial – Departamento de Geologia

Adriano L.I. Oliveira – Centro de Informática

Francisco de Assis Tenorio de Carvalho – Centro de Informática

Michel Pompeu Barros de Oliveira Sá – Centro de Ciências Médicas

Sérgio Pacheco Neves – Departamento de Geologia

Kiev Santos da Gama – Centro de Informática

Luana Cassandra Breitenbach Barroso Coelho – departamento de Bioquímica

Cid Bartolomeu de Araújo – Departamento de Física

Luiz Felipe Cavalcanti Pereira – Departamento de Física

Luciano Nicolas Naka – departamento de Zoologia

Renato José de Sobral Cintra – Centro Acadêmico do Agreste

Thiago Henrique Napoleão – Departamento de Bioquímica

Renato de Souza Melo – Departamento de Fisioterapia

Marcelo dos Santos Guerra Filho – Departamento de Botânica

