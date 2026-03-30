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ESTUDO Cientistas descobrem como a obesidade do pai afeta o metabolismo dos filhos Trabalho, publicado na revista científica Nature, fez análises tanto em ratos quanto em humanos

Cada vez mais pesquisas mostram que a obesidade não afeta apenas a saúde da pessoa que convive com ela, mas também dos filhos. Isso inclui alterações no metabolismo capazes de aumentar a propensão a doenças. Um novo estudo, publicado na revista científica Nature, descobriu como isso ocorre por meio do espermatozoide.

A equipe de pesquisa observou que, em ratos com obesidade, os filhotes tendiam a nascer com pesos considerados normais; no entanto, desenvolviam intolerância à glicose e resistência à insulina (o que pode levar à diabetes do tipo 2). Além disso, os filhotes machos foram mais afetados que as fêmeas.

“No caso das fêmeas, também notamos uma tendência [à disfunção metabólica], mas não estava tão pronunciada como nos machos. É como nos humanos: as mulheres são metabolicamente mais resilientes”, explica o bioquímico Jan-Wilhelm Kornfeld, em entrevista à Agência FAPESP.

Já o mecanismo está associado a um modulador de genes chamado let-7. Esse microRNA, que tem como característica regular a quantidade de proteínas produzidas pelas células, apareceu tanto no tecido adiposo (onde a gordura fica armazenada) quanto nos espermatozoides desses animais.

Ao fecundar um embrião, o excesso do let-7 nos espermatozoides dificultou a produção da enzima DICER, considerada essencial para a maturação de uma série de outros microRNAs. Dessa maneira, as células do embrião fecundado têm o crescimento das mitocôndrias prejudicado.

Como consequência, essa menor quantidade de mitocôndrias atrapalha a produção de energia pelo corpo dos filhotes do rato obeso. E isso gera à intolerância à glicose observada na fase adulta dos animais.

“Algo que ainda precisamos descobrir é como esses microRNAs [let-7] também aumentam no espermatozoide e de onde eles vêm. É possível que ocorra uma transferência do tecido adiposo para a célula reprodutiva, como evidências sugestivas indicam, mas ainda é uma pergunta em aberto”, afirma o pesquisador Marcelo Mori, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que participou da pesquisa.

Por outro lado, todo esse processo pode ser reversível. A presença em excesso do let-7 desapareceu nos ratos que seguiram uma dieta saudável pelo período de nove semanas. E a prole desse grupo permaneceu saudável, tanto quanto os filhotes de ratos que nunca foram obesos.

Os achados também passaram por testes em homens adultos. Foram escolhidos 15 homens que viviam com obesidade grau severo (IMC médio próximo de 40). Os mesmos sinais de acúmulo de let-7 foram encontrados. Assim como uma alimentação balanceada reverteu o cenário.

“Tudo indica que é menos vantajoso ter filhos quando se está estressado, ou com uma infecção, quando se está comendo calorias demais ou de menos, ou diante de qualquer outro problema de saúde. Crianças concebidas em uma condição fora do equilíbrio tendem a ser menos saudáveis”, conclui Kornfeld.

O grupo de pesquisadores foi coordenado pelo bioquímico Jan-Wilhelm Kornfeld, professor da Universidade do Sul da Dinamarca (SDU), que também contou com a participação de pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e apoio da FAPESP.

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