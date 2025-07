Cientistas descobrem evidências de que espécie humana antiga comia crianças há 850 mil anos

A- A+

O descobrimento de uma ossada no sítio arqueológico de Gran Dolina, na região de Serra de Atapuerca, na Espanha, mostrou que o Homo antecessor, uma espécie humana que viveu há mais de 850 mil anos, canibalizava crianças.

De acordo com os cientistas do Catalan Institute for Human Palaeoecology and Social Evolution (IPHES), responsáveis por liderar a escavação no local, uma vértebra cervical humana apresenta marcas de corte nítidas, consistentes com decapitação intencional.

Os ossos fazem parte de um conjunto de dez restos mortais humanos encontrados em julho deste ano no sítio arqueológico, sendo todos eles atribuídos à espécie Homo antecessor. A identificação do canibalismo foi possível porque são as mesmas marcas de retirada de carne e fraturas intencionais encontradas em ossos de animais consumidos por esses mesmos humanos.

“Este caso é particularmente impressionante, não apenas pela idade da criança, mas também pela precisão dos cortes. A vértebra apresenta incisões nítidas em pontos anatômicos importantes para a desarticulação da cabeça. É uma evidência direta de que a criança foi processada como qualquer outra presa”, afirma Palmira Saladié, pesquisadora do IPHES-CERCA e codiretora da escavação de Gran Dolina.

Trinta anos atrás, o mesmo local de escavação encontrou o primeiro caso de canibalismo entre espécies humanas no mundo.

"O que estamos documentando agora é a continuidade desse comportamento: o tratamento dos mortos não era excepcional, mas sim repetido", explica Saladié, uma das maiores especialistas em tafonomia e canibalismo pré-histórico.

Os achados feitos pelos pesquisadores dá ainda mais força para a hipótese científica do canibalismo entre os primeiros humanos ser comum como forma de alimentação e também uma maneira de controlar os territórios.

"A cada ano, descobrimos novas evidências que nos obrigam a repensar como eles viveram, como morreram e como os mortos eram tratados há quase um milhão de anos", conclui Saladié.

