Cientistas desenvolvem aparelho capaz de detectar a presença de Covid no ar em tempo real

Pesquisadores na Universidade de Washington, nos Estados Unidos, desenvolveram um monitor de baixo custo capaz de detectar a presença do vírus da Covid-19, da gripe e outras doenças respiratórias em tempo real em ambientes fechados. Os resultados do estudo foram publicados nesta segunda-feira na revista Nature Communications e os cientistas estão trabalhando para comercializar o aparelho.

No momento, ainda não há nada que nos diga se um ambiente é seguro ou não. Mas com o dispositivo, não seria necessário esperar dias para saber se você infectado após comparecer a um evento. Os pesquisadores afirmam que o aparelho é capaz de identificar a presença de um vírus ativo em até cinco minutos. Esse monitor poderia ser usado em hospitais, instalações de saúde e locais públicos para ajudar na detecção da Covid e monitorar a presença de outros vírus respiratórios.

A partir de um aparelho capaz de detectar o Alzheimer pela presença da proteína beta-amilose no organismo, os pesquisadores desenvolveram uma substância que reconhece a proteína spike do vírus da Covid, algo fácil e barato de reproduzir, segundo eles. Depois, o sensor foi integrado a um amostrador de ar. O ar entra no dispositivo e se mistura com os fluidos que revestem as paredes do aparelho, aprisionando as partículas do vírus.



O monitor foi testado nos apartamentos de dois pacientes infectados com Covid, e os resultados foram comparados com amostras de uma sala controle livre de vírus. Os dispositivos detectaram o RNA do vírus nas amostras de ar dos quartos, mas não detectaram nenhum nas amostras de ar de controle.

— Começamos com o SARS-CoV-2, mas há planos para também medir influenza, VSR, rinovírus e outros patógenos principais que infectam rotineiramente as pessoas — disse um dos pesquisadores em nota — Em um ambiente hospitalar, o monitor poderia ser usado para medir staphylococcus ou estreptococos, que causam todo tipo de complicações para os pacientes. Isso realmente poderia ter um grande impacto na saúde das pessoas.

