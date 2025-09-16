A- A+

SAÚDE Cientistas destacam propriedades do tomate que ajudam a proteger o coração, a pele e a visão Rico em licopeno, vitaminas e minerais, o fruto ganha destaque científico por seus efeitos antioxidantes e nutricionais

Mais do que um ingrediente versátil na cozinha, o tomate vem sendo cada vez mais reconhecido pela ciência como um verdadeiro aliado da saúde. A fruta, embora popularmente consumida como hortaliça, concentra compostos antioxidantes e nutritivos capazes de proteger o coração, preservar a pele e contribuir para uma visão saudável.

Rico em licopeno, vitaminas A, C, E e do complexo B, além de minerais como potássio e selênio, o tomate se destaca por sua alta densidade nutricional com baixíssimo valor calórico.



Segundo a Fundação Espanhola de Nutrição, ele possui apenas 22 calorias a cada 100 gramas, se tornando ideal para dietas de controle de peso sem abrir mão de nutrientes essenciais ao equilíbrio do organismo.

Entre seus componentes mais estudados está o licopeno, pigmento responsável pela coloração vermelha característica. Conforme apontou o jornal El País, esse carotenoide possui potente ação antioxidante, ajudando a neutralizar radicais livres e reduzindo o risco de doenças crônicas, incluindo problemas cardiovasculares e degenerativos da visão. Estudos também o relacionam à prevenção de certos tipos de câncer, como o de próstata.





No campo dermatológico, o tomate se mostra igualmente valioso. Pesquisas citadas pelo jornal espanhol indicam que o consumo regular desse alimento, aliado a seus antioxidantes, contribui para retardar o envelhecimento precoce, proteger a pele contra os danos solares e preservar sua elasticidade natural. Esses efeitos reforçam o papel do tomate como um aliado não apenas da saúde interna, mas também da aparência e bem-estar externo.

Outro benefício relevante está ligado ao sistema digestivo e ao controle da pressão arterial. O aporte de fibras auxilia na regulação intestinal, prevenindo a constipação, enquanto o potássio atua como diurético natural, favorecendo a eliminação de líquidos e ajudando a equilibrar os níveis de pressão. Assim, a inclusão do tomate na dieta diária pode ter efeitos diretos na prevenção de doenças comuns da vida moderna, como hipertensão e obesidade.

Por fim, especialistas lembram que a forma de consumo pode potencializar seus benefícios. Embora seja nutritivo em saladas e preparações frescas, o licopeno se torna ainda mais biodisponível quando o tomate é cozido, como em molhos caseiros e sopas. Isso reforça sua versatilidade e importância como “superalimento”, presente em diferentes culturas e apontado por veículos como o El País como um dos pilares de uma dieta equilibrada e saudável.

