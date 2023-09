Cientistas encontram microplásticos nas nuvens

Um grupo de cientistas confirmou a existência de microplásticos nas nuvens e que provavelmente podem depender do clima, embora não se saiba como.

Em um estudo publicado no Environmental Chemistry Letters, cientistas japoneses escalaram o Monte Fuji e o Monte Oyama para coletar água da neblina que envolve os cumes das montanhas.

Em seguida, analisamos as amostras para determinar suas propriedades físicas e químicas.

A equipe estabeleceu novos tipos de polímeros e um de borracha em microplásticos transportados pelo ar, cujos tamanhos oscilavam entre 7,1 e 94,6 microômetros.

Cada litro de água da nuvem continha entre 6,7 e 13,9 partículas de plástico.

Foram abundantes os polímeros "hidrófilos", o que sugere que essas partículas desempenham um papel importante na rápida formação das nuvens e, portanto, nos sistemas climáticos.

“Se o tema da ‘contaminação do ar por plástico’ não for abordado de forma proativa, a mudança climática e os riscos ecológicos podem se tornar realidade, causando danos ambientais irreversíveis e graves no futuro”, alertou, nesta quarta-feira (27) , o autor principal do estudo, Hiroshi Okochi, da Universidade de Waseda, em um comunicado.