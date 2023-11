Cientistas encontram possível solução para resistência de gonorreia a medicamentos

A- A+

Um novo antibiótico, o primeiro desenvolvido em décadas, pode curar infecções por gonorreia pelo menos tão efetivamente quanto o tratamento atual mais poderoso. Descoberto em um grande ensaio clínico, o medicamento é tomado em forma de pílula única e ainda não foi aprovado para uso em nenhum país.

No entanto, o remédio foi desenvolvido de uma maneira que os especialistas esperam que torne amplamente acessível e evite uma resistência generalizada.

Gonorreia é um grande problema global

Com mais de 82 milhões de novas infecções registradas em todo o mundo em 2020, a gonorreia está entre as doenças sexualmente transmissíveis mais comuns. O patógeno, Neisseria gonorrhoeae, se espalha por contato sexual nos genitais, reto e garganta.

Aproximadamente metade das pessoas infectadas não apresenta sintomas, mas em outras, a gonorreia pode levar a articulações doloridas e micção ardente. Não tratada, pode causar infertilidade, esterilidade, cegueira em bebês ou até mesmo a morte.

Ao longo dos anos, a bactéria encontrou uma maneira de evitar quase todos os antibióticos disponíveis. Tornou-se resistente à azitromicina e está cada vez mais resistente a outro antibiótico chamado ceftriaxona, que agora é o padrão de cuidado.

A defesa mais poderosa combina uma injeção de ceftriaxona com azitromicina, mas algumas evidências sugerem que a gonorreia está evoluindo para contornar até mesmo esse tratamento.

Zoliflodacina é um novo tipo de antibiótico, aumentando as esperanças de que a bactéria permaneça suscetível a ele por um longo tempo.

"Esta é uma nova droga, realmente resolvendo um problema que realmente precisa ser resolvido", disse o Dr. Manica Balasegaram, diretor-executivo da Global Antibiotic Research & Development Partnership, ou G.A.R.D.P., uma organização sem fins lucrativos que liderou o desenvolvimento do medicamento.

"Isso não acontece com frequência", acrescentou.

História por trás: Uma maneira inteligente de criar novos antibióticos

As empresas farmacêuticas na maioria abandonaram o desenvolvimento de antibióticos por não ser lucrativo. O desenvolvimento do zoliflodacino representa um novo modelo: a G.A.R.D.P., financiada por muitos países do G20 e pela União Europeia, desenvolveu o medicamento em colaboração com uma empresa farmacêutica americana chamada Innoviva Specialty Therapeutics.

A organização sem fins lucrativos patrocinou o ensaio de fase 3 do medicamento. Em troca, detém a licença para vender o antibiótico em cerca de 160 países, enquanto a Innoviva mantém os direitos de marketing para países de alta renda.

"Vou arriscar dizer que provavelmente é a única maneira pela qual desenvolveremos antibióticos daqui para frente, porque o modelo antigo simplesmente não funcionará", disse Ramanan Laxminarayan, pesquisador sênior da Universidade de Princeton que preside o conselho da G.A.R.D.P.

O acordo garante que o antibiótico esteja disponível e acessível para pessoas em países de baixa e média renda.

"Ninguém está ganhando muito dinheiro com o tratamento da gonorreia, especialmente quando se está usando uma única dose de um antibiótico oral", disse a Dra. Jeanne Marrazzo, diretora do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas.

"Este é um caminho para resolver o dilema de obter caminhos para produtos que não garantem lucros", disse a Dra. Marrazzo.

O que não sabemos: o medicamento pode não curar todos os casos

O ensaio clínico incluiu 925 pessoas em cinco países, o maior até agora para um tratamento de gonorreia. Mostrou que o zoliflodacino era tão eficaz no tratamento da gonorreia quanto a combinação de ceftriaxona e azitromicina.

O ensaio foi projetado para testar a eficácia do zoliflodacino no trato urogenital. Com base em pesquisas anteriores, o medicamento é improvável de ser tão eficaz na garganta e no reto, disse a Dra. Marrazzo. Mas "isso nos dará um caminho para pelo menos lidar com infecções muito comuns, especialmente em mulheres, no mundo todo", acrescentou ela.

Os fabricantes do medicamento estavam mais otimistas. Os números de infecções na garganta e no reto eram pequenos demais para produzir resultados conclusivos, "mas estamos muito encorajados porque eram comparáveis" ao trato urogenital, disse a Dra. Margaret Koziel, diretora médica da Innoviva.

O que vem a seguir: Cientistas tentarão evitar a resistência

Quanto mais amplamente um medicamento é usado, maiores são as chances de os patógenos encontrar maneiras de se defender contra ele. Em estudos, o zoliflodacino parece ser eficaz contra uma ampla variedade de cepas resistentes de gonorreia.

Mas isso não exclui a possibilidade de a bactéria evoluir para evitar o medicamento. O acordo da parceria minimiza essa chance: a organização sem fins lucrativos planeja gerenciar como o medicamento é distribuído e garantir que seja usado apenas para tratar a gonorreia.

