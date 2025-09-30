Cientistas escolhem os 2 piores ultraprocessados para a saúde do cérebro
Trabalho foi publicado na revista científica The American Journal of Clinical Nutrition
Costuma comer carne ultraprocessada, como presunto, salame e bacon, ou tomar refrigerante todo dia? Você pode estar piorando a saúde do seu cérebro, como indica um novo estudo encabeçado por pesquisadores americanos.
A equipe descobriu que problemas cognitivos aumentam em 17% entre pessoas que consomem pelo menos uma porção de carne ultraprocessada por dia. E, para cada porção de refrigerante consumida, esse aumento no comprometimento cognitivo é de 6%.
O estudo, que foi publicado na revista científica The American Journal of Clinical Nutrition, começou em 2013 e testou o mesmo grupo de pessoas a cada dois anos até 2020. Os cientistas acompanharam residentes dos EUA com 55 anos ou mais por sete anos e se basearam em um conjunto de dados do Estudo Nacional de Saúde e Aposentadoria.
Os participantes foram avaliados com base em suas respostas a perguntas que testavam a memória, como recordação imediata e tardia. Os testes, baseados em certas medidas cognitivas globais, também incluíam a contagem de números de trás para frente ou a subtração de várias vezes seguidas.
"É importante entender quando e por que as pessoas apresentam estágios iniciais de comprometimento cognitivos. Os médicos devem ser capazes de transmitir isso aos seus pacientes e dizer-lhes que essas escolhas alimentares são importantes", afirma Ben Katz, professor associado de desenvolvimento humano e ciências da família e pesquisador principal do estudo, em comunicado.
E, segundo o pesquisador, os resultados são impressionantes porque tanto o refrigerante quanto as carnes processadas são, de fato, parte substancial da dieta de milhões de pessoas.
Brenda Davy, professora de nutrição humana, alimentos e exercícios, que também participou da pesquisa, aconselha prestar atenção ao que se come, ler rótulos e fazer trocas simples de alimentos.
"Por exemplo, existem alguns frios que são mais saudáveis e não ultraprocessados, então os consumidores devem optar por eles", explica.
Davy também sugere que as pessoas cozinhem o máximo possível em casa.
"Há coisas que você pode mudar", disse ela. "É moderação e ser razoável e equilibrado nas suas escolhas alimentares."