A- A+

ESPAÇO Cientistas explicam a curiosa foto de um "urso" na superfície de Marte O sorridente rosto de um urso apareceu como se tivesse sido esculpido na superfície do planeta diante da câmera do Orbitador de Reconhecimento de Marte

Zé Colmeia, Paddington e Ursinho Pooh são ursos que reinam na Terra, mas em Marte eles têm concorrência. O sorridente rosto de um urso apareceu como se tivesse sido esculpido na superfície do planeta diante da câmera do Orbitador de Reconhecimento de Marte (MRO, na sigla em inglês).

Os cientistas responsáveis pelo Experimento Científico de Captação de Imagens de Alta Resolução (HiRISE, na sigla em inglês) processaram as imagens da poderosa câmera que orbita Marte desde 2006 e publicaram a foto que registra o que parece ser o rosto de um ursinho de pelúcia.

"Um urso em Marte?", perguntou a conta do experimento no Twitter, seguida pela explicação.

"Há uma colina com uma estrutura que desabou em forma de V (o focinho), duas crateras (os olhos) e uma fratura em forma de círculo (a cabeça)", esclareceram os cientistas da Universidade de Arizona, responsável pelo sistema.

Cada uma das características na face de dois quilômetros de circunferência tem uma explicação que oferece pistas sobre o quão ativa é a superfície do nosso planeta mais próximo.

"O padrão de fratura circular pode ser devido ao assentamento de depósitos sobre uma cratera de impacto enterrada", disseram os cientistas. "Talvez o nariz seja uma abertura vulcânica ou de lama e o depósito possa ser lava ou fluxos de lama?".

O HiRISE, um dos instrumentos a bordo do MRO, tira fotos superdetalhadas do planeta vermelho e ajuda a mapear a superfície para possíveis missões futuras, sejam com humanos ou robôs.

Durante a última década, a equipe registrou imagens de avalanches em pleno andamento e descobriu fluxos escuros que poderiam ser algum tipo de líquido.

Também encontraram redemoinhos se movendo pela superfície de Marte, bem como uma marca que para muitos parecia o logotipo da frota estelar de "Star Trek".

Veja também

Roraima Ministro pede reforço em segurança para enfrentar garimpeiros