SAÚDE Cientistas identificam o horário em que a queda de disposição da tarde ocorrerá e como superá-la Acredita-se que essa familiar queda de energia depois do almoço é influenciada tanto pelo ciclo natural de sono-vigília do nosso corpo quanto pela pressão do sono

A queda de disposição à tarde é real — e embora você possa culpar uma manhã de reuniões cansativas e tarefas mundanas pela falta de energia, especialistas dizem que nossos corpos são programados para descansar à tarde. Acredita-se que essa familiar queda de energia depois do almoço é influenciada tanto pelo ciclo natural de sono-vigília do nosso corpo quanto pela pressão do sono.

Tanto que a maioria das pessoas se sente mais produtiva pela manhã, por volta das 10h — com quase 60% dos trabalhadores experimentando uma queda na produtividade por volta das 13h30. Isso, dizem os especialistas, é resultado da pressão do sono, a ideia de que nossa necessidade de dormir aumenta gradualmente quanto mais tempo ficamos acordados, segundo informações do Daily Mail.

De acordo com Ravia Allada, neurocientista da Universidade de Michigan, essas duas forças opostas essencialmente "lutam entre si" ao longo da tarde, com a pressão para dormir prevalecendo quando nos sentimos lentos. A duração dessa calmaria pode variar devido a rotinas irregulares na hora de dormir, dieta e qualidade do sono.

Em um estudo com 2 mil trabalhadores, os pesquisadores descobriram que a tarde era progressivamente pior para a produtividade, com mais da metade dos trabalhadores de escritório experimentando uma queda às 13h27, seguida por uma nova calmaria às 14h06. Mais de um quarto dos trabalhadores de escritório atribuiu a queda na produtividade ao tempo excessivo gasto em frente a uma tela, enquanto 22% atribuíram a queda à falta de pausas suficientes longe da mesa.





Os resultados, publicados pela OnePoll, mostraram que pouco menos de um quarto afirmou que os baixos níveis de produtividade não eram necessariamente resultado do cansaço diurno, mas sim de interrupções frequentes de colegas no escritório.

Mas agora, especialistas se manifestaram e disseram que independentemente do que você coma, é provável que você sinta uma queda de energia à tarde. Mesmo assim, alimentos açucarados e refeições que contêm carboidratos refinados, como pão branco, macarrão ou cereais ultraprocessados, têm maior probabilidade de deixá-lo com uma sensação de letargia.

De acordo com o professor Sai Krupa Das, especialista em metabolismo da Universidade Tufts, esses alimentos são digeridos mais rapidamente do que outros nutrientes, como fibras e proteínas, desencadeando um pico acentuado de açúcar no sangue, o que faz com que o pâncreas secrete insulina. Isso leva a um breve aumento de energia, seguido por uma queda causada pelo excesso de insulina no sangue, o que deixará você se sentindo lento.

Das recomenda trocar alimentos açucarados no café da manhã, como muffins, cereais matinais e iogurtes aromatizados com açúcar, por alternativas mais saudáveis e ricas em nutrientes.

O gastroenterologista Saurabh Sethi, formado em Harvard, sugere começar o dia com uma tigela de mingau — já que a aveia é rica em fibras, que fornecem energia de liberação lenta — ou iogurte natural com frutas vermelhas e sementes de chia.As frutas vermelhas são repletas de antioxidantes que podem aumentar o fluxo sanguíneo para o cérebro e ajudar a melhorar a memória, o foco e o humor — evitando a queda de energia da tarde.

Na maioria das circunstâncias, a melhor maneira de reduzir a sonolência diurna é dormir, com muitos trabalhadores dominando a arte do cochilo de 20 minutos para aumentar a produtividade da tarde e reduzir a pressão do sono. Mas, quando isso não é possível, os especialistas recomendam sair para uma caminhada para combater a sonolência. A atividade física é associada à melhora do estado de alerta, da concentração e até mesmo a uma expectativa de vida mais longa.

No estudo atual, 25% dos funcionários entrevistados disseram que caminhar ao ar livre lhes deu um impulso de energia para se sentirem mais despertos no local de trabalho.

