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Mundo Cientistas protestam na Argentina contra cortes de Milei O orçamento destinado à Ciência e Tecnologia diminuiu 43% em termos reais entre 2023 e 2026

Centenas de pessoas se reuniram nesta quarta-feira (12) em Buenos Aires para protestar contra os cortes do governo argentino no financiamento das áreas de ciência e tecnologia.

Os manifestantes protestaram em meio a bandeiras e camisas da Argentina, menos de um mês após o encerramento da Copa do Mundo, na qual o país foi vice-campeão.

"Viemos com a camisa da Argentina porque comemoramos aqui no Obelisco durante a Copa. Agora, viemos exigir que o presidente financie a ciência, tecnologia e as universidades", disse à AFP a astrônoma Laura Suad, 50.

Os manifestantes denunciaram a deterioração do sistema científico desde a chegada de Javier Milei ao poder, em 2023. Também pediram a prorrogação de bolsas de pós-doutorado, além da efetivação de concursados e uma aumento salarial.

Uniram-se ao protesto grupos políticos, sindicais e organizações de aposentados.

O orçamento destinado à Ciência e Tecnologia diminuiu 43% em termos reais entre 2023 e 2026, mesmo período em que a participação desse setor no orçamento foi reduzida, segundo dados oficiais.

Vinte e quatro ganhadores do Nobel e outros cientistas assinaram recentemente uma carta dirigida a Milei, na qual pediram que ele interrompa esses cortes.

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