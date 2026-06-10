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SAÚDE Cientistas revelam a quantidade ideal de treinamento de força para uma vida mais longa Trabalho foi publicado no The British Journal of Sports Medicine

O treino de força, também chamado de levantamento de peso, é conhecido pelos benefícios para a saúde e o bem-estar geral. Em um novo estudo, pesquisadores mostram qual é a quantidade ideal desse tipo de exercício físico para ter uma vida mais longa.

De acordo com o trabalho, liderado por uma equipe da Escola de Saúde Pública TH Chan de Harvard, 90 a 119 minutos (1,5 a cerca de 2 horas) por semana reduzem 13% na chance de morte por qualquer causa pelo período de 30 anos.

Além disso, os efeitos das atividades tiveram outras zonas de impacto: reduzem em 19% a chance de morte por doenças cardiovasculares e em 27% por doenças neurológicas, como o Alzheimer.

Foi observado que o menor risco de mortalidade apareceu entre as pessoas que combinavam treinamento de força regular com atividade aeróbica significativa. A quantidade ideal, segundo a pesquisa, é de 600 a 880 minutos (entre 10 a 14 horas) por semana.

Aqueles que apresentaram 900 minutos, ou 15 horas, de exercícios aeróbicos moderados por semana tiveram um risco de morte 42 a 47% menor, independentemente da quantidade de treinamento de força que realizaram.

Nesse sentido, os cientistas também observaram que aumentar a quantidade de minutos não exerceu uma diferença notável ou um efeito maior na mortalidade. Foram utilizados mais de 147 mil dados de pessoas que participaram de três estudos de longa duração com profissionais da saúde (o Estudo de Acompanhamento de Profissionais de Saúde, o Estudo de Saúde das Enfermeiras e o Estudo de Saúde das Enfermeiras II).

Dentre eles, 74% atingiam a recomendação de 150 minutos semanais de exercícios aeróbicos moderados (como corrida) e 46% praticavam algum tipo de treinamento de força regular (como agachamentos ou levantamento de peso).

"Nossa análise conjunta de atividades de resistência e aeróbicas mostrou o menor risco de mortalidade entre os participantes que praticaram ambas, o que está de acordo com estudos anteriores", escreveram os pesquisadores.

A pesquisa, publicada no The British Journal of Sports Medicine, conclui que diferentes quantidades de treinamento de resistência podem ser necessárias para otimizar os benefícios.

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