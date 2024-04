Cientistas revelam hábito que aumenta a imunidade em apenas 15 minutos

A- A+

Pesquisadores da Universidade de Houston, nos Estados Unidos, descobriram que basta 15 minutos de atividade física com intensidade moderada para aumentar a imunidade. O trabalho foi apresentado neste mês durante o encontro anual da Sociedade Americana de Fisiologia, que aconteceu em Long Beach, Califórnia, nos EUA.

De forma mais específica, o curto tempo de exercícios foi suficiente para elevar o número de células (Natural Killer), que fazem parte da primeira linha de defesa do sistema imunológico e ajudam a identificar agentes invasores, como vírus e bactérias.

"Mobilizar mais dessas células pode levar à proteção do corpo contra infecções, reduz a probabilidade de desenvolver certas doenças e ajuda a melhorar os os desfechos de alguns diagnósticos por meio do controle das infecções de forma mais eficaz", explica Rebekah Hunt, pesquisadora da Universidade de Houston e primeira autora do estudo, em comunicado.

Os responsáveis explicam que pesquisas anteriores já haviam mostrado que o exercício aumenta o número de células NK na corrente sanguínea, mas o novo revelou como pouco tempo já pode levar a esse efeito benéfico.

Para chegar aos resultados, os cientistas recrutaram 10 voluntários, com idades entre 18 e 40 anos, que se exercitam numa bicicleta ergométrica por 30 minutos em intensidade moderada. O sangue dos participantes foi coletado antes da sessão e, novamente, nas marcas de 15 e de 30 minutos.

A análise das amostras revelou que já na primeira observação, somente 15 minutos depois de os voluntários terem começado a pedalar de forma intensa, o nível das células NK já havia subido. No entanto, não continuou a aumentar na marca de 30 minutos.

"Nossos resultados não apontam para uma vantagem clara em termos de aumento das células NK na corrente sanguínea ao se exercitar por mais de 15 minutos em uma intensidade moderada", diz Hunt.

Os cientistas acreditam que esse efeito pode ser particularmente importante para pacientes oncológicos, já que as NK são conhecidas por matar células cancerígenas. Uma série de estudos já mostraram como ter uma rotina ativa de atividade física pode não apenas ajudar a prevenir tumores, como levar a melhores desfechos durante o tratamento.

Em 2022, um trabalho publicado na revista científica Cancer Research, por pesquisadores da Universidade de Tel Aviv, em Israel, analisou dados de 2.734 indivíduos acompanhados durante um período de 20 anos e constatou que 72% menos casos de câncer metastático (que se espalha para outros órgãos) entre aqueles que praticavam regularmente atividade aeróbica de alta intensidade.

Para os cientistas do novo estudo, a observação de que somente 15 minutos já ativam as células NK pode ser importante especialmente para encorajar aqueles que têm pouco tempo na rotina para inserir a atividade física.

A intensidade do exercício pode ser medida por meio do esforço cardiovascular e respiratório necessário. Quando é possível conversar com outra pessoa durante a prática normalmente, por exemplo, considera-se que a atividade é leve. Já a de intensidade moderada a alta, mais importantes para alcançar o efeito observado no novo estudo, deixa o indivíduo mais ofegante, sem conseguir manter uma conversa por muito tempo.

