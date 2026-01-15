Cientistas tentam, mas não conseguem explicar experiências de quase morte

A- A+

As experiências de quase morte (EQM) intrigam a humanidade, a medicina e a ciência há décadas ou mais. Nesse tipo de episódio, pessoas que quase morreram relatam experiências intensas e, muitas vezes, transformadoras.

Estimativas sugerem que cerca de 4% a 8% da população em geral já teve uma EQM.

Em um esforço para desvendar esses acontecimentos uma equipe internacional de pesquisadores falhou em criar um paradigma neurofisiológico que explique as experiências de quase morte.

A equipe Teoria Neurofisiológica Evolutiva Psicológica para a Compreensão da Experiência de Quase Morte (NEPTUNE, na sigla em inglês) tinha como objetivo trazer rigor científico à compreensão das experiências de quase morte.

Mas Bruce Greyson e Marieta Pehlivanova, pesquisadores de experiências de quase morte da Universidade da Virgínia (UVA) afirmam, em artigo publicado na revista científica Psychology of Consciousness: Theory, Research and Practice, que o modelo, apesar de toda a sua sofisticação, deixa muitas perguntas sem resposta para ser considerado uma solução satisfatória para os mistérios das EQM.

"O modelo NEPTUNE foi uma tentativa pioneira de explicar as EQM, mas ignorou seletivamente evidências científicas que o contradizem e não abordou alguns dos aspectos mais importantes e definidores das EQM", disse Greyson, da Divisão de Estudos Perceptivos da Faculdade de Medicina da UVA, em comunicado.

Compreendendo as experiências de quase morte

Em seu novo artigo, Greyson e Pehlivanova descrevem muitas facetas das experiências de quase morte que o modelo NEPTUNE ainda não consegue explicar. Por exemplo, os pesquisadores do NEPTUNE argumentam que as "alucinações" de quase morte podem ser causadas por alterações nos gases sanguíneos cerebrais, endorfinas ou outras atividades químicas ou elétricas no cérebro.

Mas Pehlivanova e Greyson observam que as alucinações neurológicas normalmente envolvem apenas um único sentido, como a audição ou a visão. Esses tipos de alucinações de um único sentido não se alinham com os encontros intensos e muitas vezes transformadores que as pessoas que vivenciaram experiências de quase morte relatam ter com entes queridos ou mesmo com pessoas que nunca conheceram.

Essas pessoas geralmente conseguem se lembrar do que viram, ouviram, cheiraram e tocaram enquanto estavam mortas, e os encontros costumam ficar gravados em suas mentes por décadas — ao contrário das alucinações, que são rapidamente esquecidas.

O grupo NEPTUNE também apresentou uma possível explicação para as experiências fora do corpo que pessoas que vivenciaram experiências de quase morte às vezes relatam. Nesses casos, os indivíduos sentem-se desconectados de seus corpos físicos e, por vezes, lembram-se de olhar para seus próprios corpos de cima.

Os cientistas do NEPTUNE citaram dois estudos que sugerem que isso pode ser resultado da ativação de uma região específica do cérebro, a junção temporoparietal (JTP). Mas Greyson e Pehlivanova argumentam que as experiências relatadas nesses dois estudos são "bem diferentes" das experiências fora do corpo descritas em EQMs.

Durante a ativação da junção temporoparietal, há uma sensação de descorporificação, mas a percepção visual permanece normal — os indivíduos não veem seus próprios corpos nem sentem que podem se mover independentemente deles, como acontece com aqueles que vivenciaram EQMs.

Além disso, os pesquisadores da Universidade da Virginia observam que estudos de estimulação elétrica já testaram a teoria da junção temporoparietal. A estimulação dessa região cerebral produziu alucinações visuais, mas os participantes do estudo não acreditaram ter deixado seus corpos.

"Não há evidências de que a estimulação elétrica cerebral tenha alguma vez produzido uma percepção precisa de algo não visível aos olhos físicos, ou que persista quando os olhos estão fechados, ou que seja de uma perspectiva extracorporal — todas as características observadas em experiências fora do corpo espontâneas.", escreveram os pesquisadores.

Em busca de respostas

Embora Pehlivanova e Greyson levantem diversas preocupações adicionais sobre o modelo NEPTUNE, eles fizeram questão de elogiar seus desenvolvedores pelos esforços. Mas afirmam que a falta de dados empíricos e outras falhas no modelo NEPTUNE levantam preocupações que "restringem nosso entusiasmo pelo modelo e nossa confiança de que ele possa fornecer uma explicação abrangente para as EQMs".

Em outras palavras, a neurofisiologia ainda não consegue explicar as experiências de quase morte, dizem Pehlivanova e Greyson. Mas eles estão ansiosos para que a discussão continue.

"As EQMs são tipicamente desencadeadas por eventos fisiológicos, então faz sentido explorar essas conexões e buscar relações de causa e efeito. Mas esse esforço está apenas no início, e é importante manter a mente aberta enquanto continuamos a busca", diz Greyson. "Compreender as EQMs pode abrir caminho para questões mais amplas sobre a consciência e o cérebro. Esperamos que a busca por compreender todos os aspectos das EQMs nos leve não apenas a mapear os gatilhos das EQMs, mas também ao seu significado e a uma melhor compreensão da fronteira entre a vida e a morte."

