O uso persistente de tabaco combinado com pré-diabetes triplica o risco de acidente vascular cerebral em adultos jovens que não apresentam outros fatores de risco cardiovascular, aponta estudo da American Heart Association.

Para a realização da pesquisa, os cientistas utilizaram a Amostra Nacional de Pacientes Internos, uma grande base de dados nacional, para analisar as internações hospitalares nos EUA em 2019 de mais de 1 milhão de jovens consumidores de tabaco (entre os 18 e os 44 anos de idade).

Todos os participantes foram considerados metabolicamente saudáveis, sem fatores de risco de doenças cardiovasculares, como: hipertensão, diabetes tipo 2, colesterol alto ou obesidade, porém, todos eram usuários persistentes de tabaco e tinham dificuldade em reduzir a quantidade que consumiam.

“Essas descobertas de um estudo em grande escala nos EUA justificam estratégias precoces de triagem e prevenção para pré-diabetes em jovens usuários de tabaco, a fim de reduzir o risco de acidente vascular cerebral”, disse o autor do estudo, Advait Vasavada.

Pré-diabetes são níveis de açúcar no sangue em jejum superiores ao normal que podem evoluir para um diagnóstico de diabetes tipo 2. Pessoas com pré-diabetes também apresentam risco aumentado de doenças cardíacas e derrames, no entanto, esses riscos podem ser reduzidos através de mudanças no estilo de vida, como ingestão de alimentos saudáveis, perda de peso e aumento da atividade física.

Segundo os resultados da pesquisa, os cientistas descobriram que os usuários de tabaco com pré-diabetes, além de ter um risco três vezes maior de hospitalização por acidente vascular cerebral, eles também tinham taxas mais elevadas de doença pulmonar obstrutiva crônica, ataque cardíaco prévio e doença renal crônica.

“Se você é um jovem adulto metabolicamente saudável e dependente do uso do tabaco, é aconselhável reduzir, mas melhor ainda, eliminar completamente o uso do tabaco. Também é importante notar que ter pré-diabetes pode aumentar significativamente o risco de sofrer um acidente vascular cerebral em uma idade jovem, mesmo que você não use produtos de tabaco”, afirmou Vasavada.

O pesquisador ainda aconselhou que as pessoas devam ter um estilo de vida mais saudável de forma geral e garantir que o açúcar no sangue esteja bem controlado.

“Ter pré-diabetes por si só já representa um importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Acrescentar o consumo de tabaco aumenta drasticamente o risco de sofrer um acidente vascular cerebral e, portanto, é mais importante trabalhar nos esforços para abandonar o consumo de tabaco”, explica Esa M. Davis, membro do Comitê de Drogas, Álcool e Tabaco da American Heart Association.

