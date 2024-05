CIJ pede "liberação imediata e incondicional" de reféns retidos em Gaza

A Corte Internacional de Justiça (CIJ), principal tribunal da ONU, pediu nesta sexta-feira (24) a "libertação imediata e incondicional" dos reféns sequestrados pelo grupo islamista palestino Hamas no ataque de 7 de outubro no sul de Israel e mantidos em cativeiro na Faixa de Gaza desde então.

A CIJ "considera que é profundamente inquietante que alguns desses reféns permanecem em cativeiro em Gaza e reitera seu apelo a favor de sua libertação imediata e incondicional", indicou o tribunal durante uma audiência em Haia.