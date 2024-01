A- A+

guerra na ucrânia CIJ rejeita acusações da Ucrânia contra a Rússia por 'financiamento do terrorismo' O governo ucraniano acusou a Rússia de ser um "Estado terrorista"

O máximo órgão judicial da ONU, a Corte Internacional de Justiça (CIJ), rejeitou, nesta quarta-feira (31), a maior parte das acusações da Ucrânia contra a Rússia por “financiamento do terrorismo” no leste do país desde 2014, alegando que os casos apresentados excediam o marco da legislação vigente.

O governo ucraniano acusou a Rússia de ser um “Estado terrorista” e afirmou que o apoio aos separatistas pró-russos no leste da Ucrânia foi um prenúncio da invasão de fevereiro de 2022.

Segundo Kiev, com várias de suas ações de apoio aos separatistas, Moscou violou a Convenção para a Supressão do Financiamento do Terrorismo.

Kiev exige indenizações pelos ataques atribuídos aos separatistas pró-Rússia, em particular, a destruição do voo MH17 da Malaysia Airlines em julho de 2014, quando sobrevoava a Ucrânia. O balanço da tragédia foi de 298 mortos.

Mas o CIJ rejeitou a maioria dos argumentos da Ucrânia e censurou a Rússia apenas por não ter tomado "medidas para investigar" possíveis descobertas da convenção.

O tribunal “rejeita todos os outros argumentos apresentados pela Ucrânia”, afirmou na sua decisão.

Este caso é anterior à invasão russa da Ucrânia. A CIJ dirá, na sexta-feira, se tem competência para decidir em outro procedimento sobre esta guerra.

O tribunal observou que apenas as transferências de dinheiro poderiam ser apoiadas por grupos suspeitos de terrorismo, nos termos da convenção internacional.

Isso “não inclui os meios utilizados para cometer atos de terrorismo, incluindo armas, ou campos de treinamento”, decidiu o órgão judicial.

"Portanto, o fornecimento de armas aos grupos armados que operam na Ucrânia (…) não se enquadra no âmbito de aplicação material" da convenção, declarou a CIJ.

"Erradicação cultural"

Além de censurar Moscou por ter apoiado rebeldes separatistas, Kiev denunciou que o tratamento dado pela Rússia à minoria tártara e às pessoas que falam ucraniano na Crimeia intensa violava uma convenção internacional sobre discriminação racial.

Em relação a esta denúncia, o CIJ considera que a Rússia não tomou medidas suficientes para permitir o ensino no idioma ucraniano.

A Ucrânia liderou ambos os casos no CIJ em 2017, afirmando que a Rússia havia violado as convenções da ONU sobre o financiamento do terrorismo e sobre a discriminação racial.

O embaixador russo na Holanda, Alexander Shulgin, afirmou em audiências em junho que a Ucrânia recorreu a "mentiras flagrantes" contra a Rússia, "inclusive perante este tribunal".

Moscou tenta “varrer” a Ucrânia “do mapa”, respondeu o diplomata ucraniano Anton Korinevish.

“Desde 2014, a Rússia ocupou ilegalmente a Crimeia e depois iniciou uma campanha de erradicação cultural contra os ucranianos nativos e os tártaros da Crimeia”, sublinhou Korinevish.

O tribunal rejeitou em 2017 o pedido de Kiev para ordenar urgentemente à Rússia que acabasse com o seu suposto apoio aos rebeldes separatistas no leste da Ucrânia, mas instou Moscou a garantir os direitos dos ucranianos e tártaros na Crimeia.

As decisões da CIJ, criadas após a Segunda Guerra Mundial para resolver disputas entre países, são juridicamente vinculativas e não cabem recurso. No entanto, o tribunal não tem meios para aplicá-las.

Em março de 2022, por exemplo, um CIJ tentou a Rússia que suspendeu a sua ofensiva na Ucrânia, que continua até hoje.

