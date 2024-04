Cílios de paciente aumentam como efeito colateral de tratamento contra o câncer; entenda

A- A+

Exames médicos identificaram que um paciente com câncer teve um aumento anômalo dos cílios devido ao tratamento de radioterapia e quimioterapia pelo qual passava, segundo um relatório médico publicado na revista JAMA Dermatology, nesta quarta-feira.

No relatório médico, os profissionais pontuaram que o homem procurou o departamento de dermatologia para um tratamento de erupções acneiformes graves, um tipo de lesão, no peito e nas costas. Ele tratava um câncer em estágio IV.

No exame realizado, no entanto, foi constatado que o paciente possuía as erupções difusas no tronco e um alongamento anômalo dos cílios.

Os profissionais constataram que o crescimento repentino dos cílios do paciente se deu por conta de "tricomegalia induzida por drogas, um efeito secundário do inibidor do receptor de fator de crescimento epidérmico (EGFR)", segundo o relatório.



O documento também cita que o paciente foi tratado com antibióticos orais, corticosteróides tópicos de baixa potência e antifúngicos tópicos e apresentou boa resposta nas lesões acneiformes. Além disso, também foram indicadas instruções para o corte adequado dos cílios.

