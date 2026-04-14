Cinco adaptações de Machado de Assis para mergulhar no universo do autor

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Uma das figuras mais célebres da literatura brasileira, Machado de Assis ganha uma nova biografia escrita pelo jornalista e pesquisador C.S. Soares. Ancorada em novas descobertas, a obra Machado: O Filho do Inverno (Ação) traz, entre suas novidades, a hipótese de que o autor pudesse estar ligado à ação da maçonaria.

Dono de algumas das obras mais debatidas de nossa literatura, o escritor carioca que segue despertando o fascínio de estudiosos e movimentando debates sobre a hipotética traição de Capitu também já teve suas criações transpostas para o audiovisual. Por isso, selecionamos cinco adaptações de obras de Machado que vão te fazer mergulhar em seu universo e explorar as múltiplas formas de se apropriar de seus escritos. Confira a seguir.

Memórias Póstumas (2001)

Inspirado em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o filme estrelado por Reginaldo Faria e Sônia Braga e dirigido por André Klotzel (A Marvada Carne) traz o protagonista revisitando os fatos de sua vida na tentativa de se livrar do tédio da eternidade. Boa parte do texto do filme é retirada integralmente do livro de Machado. Recebeu cinco Kikitos no Festival de Gramado.

Onde assistir: disponível para aluguel

A Cartomante (2004)

Baseado no conto homônimo de Machado, o filme acompanha Rita (Deborah Secco), que se apaixona por Camilo (Luigi Barricelli), estando noiva do melhor amigo dele, Vilela (Ilya São Paulo). Diante de um dilema, ela resolve consultar uma cartomante para decidir o que fazer de seu futuro. O elenco tem também Giovanna Antonelli, Silvio Guindane e Mel Lisboa.

Onde assistir: Looke

Capitu (2008)

A minissérie inspirada em Dom Casmurro, feita em homenagem ao centenário da morte de Machado de Assis, conta a história de Capitu e Bentinho em dois tempos. Na trama, ele conta desde a paixão adolescente pela futura esposa até a vida adulta preenchida pelos ciúmes que sente dela com Escobar. Letícia Persiles e Maria Fernanda Cândido interpretam Capitu, enquanto César Cardadeiro e Michel Melamed vivem Bentinho.

Onde assistir: Globoplay

A Comédia Divina (2017)

Baseado no conto A Igreja do Diabo, o filme é uma comédia que traz Monica Iozzi no papel de Raquel, jornalista recém-formada que é contratada para apresentar um programa de TV em crise. Sua sorte no programa vira quando o próprio Diabo começa a usar a televisão para propagar uma nova igreja que ele veio à Terra para criar após ficar exausto da sua própria falta de popularidade.

Onde assistir: disponível para aluguel.

Capitu e o Capítulo (2021)

Adaptação mais livre de Dom Casmurro, o filme de Júlio Bressane é uma espécie de ensaio que não se prende aos moldes literários. No formato de capítulos curtos, o filme desvela o ciúme obsessivo de Bentinho (Vladimir Brichta) e a complexidade de Capitu (Mariana Ximenes), mais focado na atmosfera psicológica e na dúvida.

Onde assistir: Telecine



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