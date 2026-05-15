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RECIFE Cinco adolescentes são vistos dividindo patinete elétrico em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife No vídeo, é possível ver quatro jovens em pé e um sentado no patinete, transitando em via pública na avenida Conselheiro Aguiar, uma das mais movimentadas da região

Cinco adolescentes foram flagrados dividindo um patinete elétrico no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, na quinta-feira (14). O caso é mais um que acende o alerta para a alta quantidade de infrações e denúncias de mau uso dos equipamentos na capital pernambucana desde o início da operação, em 22 de março.



As imagens da nova infração, que circulam nas redes sociais e foram cedidas à reportagem, foram gravadas por um motorista. No vídeo, é possível ver quatro jovens em pé e um sentado no patinete, transitando em via pública na Avenida Conselheiro Aguiar, uma das mais movimentadas da região. Todos estão usando fardas da rede estadual de Pernambuco.

Procurada pela Folha de Pernambuco, a Whoosh, uma das operadoras dos patinetes elétricos no Recife, lamentou o que classificou como "uso inadequado do equipamento".

A empresa destacou ainda que "a condução das patinetes deve ser individual e realizada exclusivamente por maiores de 18 anos, conforme previsto nos termos de uso aceitos por todos os usuários da plataforma".

"A companhia reforça que o transporte de múltiplos passageiros e o uso por menores de idade configuram infrações às normas de segurança e de trânsito, além de colocarem em risco a integridade dos próprios usuários e de terceiros. Ao identificar situações como essa, os usuários envolvidos estão sujeitos a sanções previstas na plataforma, incluindo o bloqueio da conta", completou.

Em nota, a prefeitura do Recife também destacou que o projeto está em fase de experimentação, e que a operação é "monitorada e avaliada continuamente".

"A gestão reforça que o uso dos equipamentos deve seguir as orientações de segurança estabelecidas, incluindo a utilização por apenas um usuário por vez e exclusivamente por maiores de 18 anos. Situações de uso inadequado, como a registrada, não estão de acordo com as regras da operação", completou.

O modal de micromobilidade urbana pode ser utilizado por meio dos aplicativos das empresas operadoras Whoosh e JET. O usuário pode retirar o patinete em um dos 90 pontos na cidade e devolvê-lo em outro. Os valores de uso variam de acordo com a marca escolhida e o tempo de utilização. Os patinetes elétricos do Recife foram utilizados em mais de 126 mil viagens desde o lançamento.

100 usuários bloqueados

Segundo a Whoosh, mais de 100 usuários já foram bloqueados da plataforma por uso inadequado. Eles foram identificados por uma equipe de monitoramento que atua 24 horas por dia e utiliza tecnologia de geolocalização para acompanhar a frota em tempo real.

"A empresa também atua em conjunto com as autoridades locais e disponibiliza canais de atendimento e denúncia via chat e e-mail para que a população possa reportar comportamentos inadequados envolvendo o uso das patinetes", começou.

"Paralelamente, a Whoosh investe continuamente em ações de conscientização, como a Blitz Educativa e a Escola de Direção, iniciativas voltadas à orientação da população sobre o uso responsável e seguro da micromobilidade", completou.

Patinete descartado em canal e outros casos de mau uso

No dia 31 de março, pouco mais de uma semana após o lançamento do sistema de patinetes elétricos no Recife, a Folha de Pernambuco já havia trazido uma reportagem sobre relatos e vídeos circulando nas redes sociais mostrando o mau uso por parte da população.

Abandono em pontos inadequados, descumprimento do limite de pessoas por equipamento e até menores de 18 anos utilizando o meio de transporte são apenas algumas das diversas irregularidades identificadas.

Em um desses vídeos, é possível ver um homem, uma mulher e um bebê em um patinete. Em outro, dois adolescentes com farda escolar no mesmo veículo. Em mais um, dois homens transitam em via pública no equipamento.

Há ainda um vídeo de um patinete abandonado em um canal de esgoto no bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife. O equipamento foi resgatado por populares. Já no bairro de Brasília Teimosa, Zona Sul da cidade, um veículo foi encontrado descartado em via pública sem bateria.

Patinete encontrado sem bateria no Recife | Foto: Redes Sociais/Reprodução

Regulamentação dos patinetes

Na segunda-feira (11), o Conselho Estadual de Trânsito de Pernambuco (Cetran-PE) recomendou que os municípios regulamentem o uso de patinetes elétricos compartilhados e demais autopropelidos.

O documento pede que seja feita a distinção desses equipamentos em relação às bicicletas elétricas e ciclomotores, além de adotar medidas específicas sobre condições de circulação, velocidades e restrições pertinentes.

Veja, abaixo, dicas e regras das empresas para bom uso dos patinetes elétricos:

O aluguel e uso de patinetes é proibido para menores de 18 anos;



Os patinetes são veículos projetados para uso individual, logo, não é permitido andar em duplas em prol da segurança de todos;



Se beber, não dirija. Essa regra também equivale a condutores de veículos elétricos com capacidade psicomotora alterada por consumo de quaisquer substâncias psicoativas;



Embora seja opcional, leve o seu capacete em viagens;



Embora suporte até 120 kg, o aluguel de nossos veículos elétricos não permite o uso para transporte de cargas ou serviço de entregas;



Conforme velocidade permitida, utilize os patinetes apenas em malha cicloviária: ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas e similares;



Na ausência desta malha, caso as autoridades locais permitam, a viagem pode ser realizada em ruas com até 40 Km/h, no sentido da via e em sua borda direita;



No eventual uso da faixa de pedestre, desça do veículo e guie-o ao outro lado da via;



Estacione o veículo elétrico conforme estações previstas no mapa do aplicativo da JET ou Whoosh;



Jamais abandone o veículo: no meio de vias e calçadas; à frente de faixas de pedestres, garagens e/ou vagas de automóveis, e rampas de acessibilidade.

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