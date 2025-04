Cinco adolescentes morrem carbonizados em ônibus escolar na Bolívia; veja vídeo

A- A+

Cinco adolescentes morreram carbonizados, nessa quarta-feira (16), em uma comunidade rural no Sul da Bolívia, após o ônibus escolar que os transportava pegar fogo repentinamente, informou a polícia. O veículo havia sido adaptado para substituir o uso de gasolina por gás liquefeito de petróleo e, no momento da partida, incendiou-se.

O fogo encurralou os menores, segundo relatou o coronel César Limbert Choque, do comando da polícia de Potosí.

Vea el momento en el que un bus escolar ardió en llamas luego de la explosión de una garrafa de GLP con la que funcionaba el motorizado. Ocurrió en Uncía, Potosí, Cinco estudiantes murieron calcinados.

Lea la nota aquí: https://t.co/Fh3IqXrjUX#Seguridad pic.twitter.com/WASTyIRtj1 — La Razón Digital (@LaRazon_Bolivia) April 17, 2025

O acidente ocorreu na localidade de Lagunillas, próxima a Uncía, a 323km ao sul de La Paz, e também deixou oito feridos, com idades entre 12 e 17 anos. A fonte não especificou a idade exata dos cinco falecidos.

O coronel Choque disse que, de acordo com as primeiras investigações, quando as chamas começaram, os jovens se dirigiram à parte traseira do ônibus, mas ficaram presos "pela fumaça e pelo monóxido".

Quando a polícia chegou para socorrer, o ônibus "já estava quase totalmente incendiado", acrescentou.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram moradores desesperados tentando apagar o fogo. O motorista foi detido.

