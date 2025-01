A- A+

política Cinco anos depois do Brexit, Reino Unido busca "relação mais cooperativa" com UE Starmer disse várias vezes que deseja negociar um acordo comercial melhor, bem como um novo pacto de defesa e segurança

O primeiro-ministro trabalhista, Keir Starmer, está buscando uma “relação mais cooperativa” com a União Europeia (UE), disse um porta-voz de Downing Street nesta sexta-feira (31), no quinto aniversário da saída do Reino Unido do bloco.

De acordo com seu porta-voz, Starmer, que votou pela permanência na UE no referendo de 2016, não tem planos de comemorar o quinto aniversário do Brexit, que passou em grande parte despercebido nesta sexta-feira.

“Estamos olhando para o futuro e sabemos que podemos fazer melhor para que o Brexit funcione bem para o povo britânico”, disse o porta-voz aos repórteres.

“É de nosso próprio interesse que o Reino Unido tenha um relacionamento mais cooperativo com a UE”, acrescentou.

Keir Starmer deve viajar para Bruxelas na segunda-feira para participar de uma reunião informal dos chefes de Estado e de governo da UE-27 sobre defesa.

Em um referendo realizado no Reino Unido em 23 de junho de 2016, 51,9% dos eleitores apoiaram o Brexit, que desencadeou a saída do Reino Unido da UE, finalizada em 31 de janeiro de 2020.

Desde então, as relações entre o Reino Unido e a UE têm sido complicadas, especialmente durante o mandato do primeiro-ministro Boris Johnson (julho de 2019 a setembro de 2022), marcado por longas negociações para definir as novas regras comerciais pós-Brexit entre os dois lados.

De acordo com uma pesquisa publicada na quarta-feira, 55% dos britânicos acham que seu país deve retornar à UE, enquanto apenas 30% acreditam que o país tomou a decisão certa ao sair, no menor nível de apoio ao Brexit registrado desde o referendo.

Depois de chegar ao poder em julho, Starmer prometeu “redefinir” as relações com a UE.

Em outubro passado, o líder trabalhista fez uma visita à sede da UE em Bruxelas, a primeira de um primeiro-ministro britânico desde 2020.

Mas o líder britânico, que votou pela permanência na UE no referendo de 2016, descartou o retorno do Reino Unido ao bloco europeu.

Starmer disse várias vezes que deseja negociar um acordo comercial melhor, bem como um novo pacto de defesa e segurança.

Veja também