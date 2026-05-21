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São Lourenço da Mata Cinco bodes em situação de maus-tratos são encontrados no porta-malas de carro na BR-408 PRF destacou que o carro pertencia a uma locadora de veículos

Cinco bodes em situação de maus-tratos foram encontrados no porta-malas de um carro na BR-408, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.



Os animais foram localizados nesta quinta-feira (21), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas proximidades da Arena Pernambuco.



De acordo com a corporação, a equipe deu ordem de parada a um carro, mas o homem desobedeceu e acelerou o veículo.

"Após o acompanhamento por uma área de mata, o condutor abandonou o veículo e correu para o matagal, não sendo localizado", afirmou a PRF.

Veículo foi abandonado em uma área de vegetação | Foto: PRF/Divulgação

Dentro do porta-malas, foram encontrados os cinco bodes em situação de maus-tratos. A PRF também destacou que o carro pertencia a uma locadora de veículos.

Uma instituição que protege animais foi acionada para resgatar os animais e encaminhá-los para um abrigo - SOS Animais de Carpina -, onde serão cuidados e alimentados.



"O veículo será encaminhado para o pátio, a fim de ser realizada a identificação do responsável pela locação", ressaltou a PRF.

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