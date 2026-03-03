A- A+

DIREITO ANIMAL Cinco cavalos conduzidos por carroceiros são recolhidos em operação contra maus-tratos no Recife Animais foram recolhidos nos bairros do Arruda, Zona Norte da cidade; e Cordeiro e Curado, na Zona Oeste

Cinco cavalos foram recolhidos pela Prefeitura do Recife na tarde dessa segunda-feira (2), além de duas carroças. Eles estavam sob posse de carroceiros, que os conduziam em via pública, quando foram abordados pela operação de fiscalização contra maus-tratos a animais.

Desde fevereiro, é proibido circular veículos de tração animal, condução de animais com cargas e trânsito montado em vias públicas do Recife. A proibição é decorrente da Lei Municipal nº 17.918/13, que gerou um grande debate entre a população sobre o direito de bem-estar dos animais e revolta dos carroceiros.

De acordo com a prefeitura, os cinco cavalos foram recolhidos nos bairros do Arruda, Zona Norte da cidade; e Cordeiro e Curado, na Zona Oeste. Eles foram encaminhados ao Centro de Vigilância Ambiental (CVA) do município, "onde receberão cuidados veterinários".

Para reivindicar os animais, os condutores precisam apresentar documentos que comprovem a posse de uma área rural fora da cidade, entre outros requisitos.

"Caso contrário, os equinos serão colocados para adoção, com as mesmas exigências para os adotantes", completou a prefeitura.

A operação foi conduzida pelo Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais, em parceria com a Secretaria Executiva de Controle Urbano do Recife, o CVA, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) e a Guarda Civil Municipal do Recife.

Cinco cavalos conduzidos por carroceiros são recolhidos em operação contra maus-tratos no Recife. - Foto: Wagner Ramos/PCR

Mais animais recolhidos

No dia 5 de fevereiro, outros seis cavalos já tinham sido resgatados pela prefeitura. Eles estavam em condições de risco, e foram recolhidos enquanto transitavam em vias públicas nos bairros do Arruda, Cabanga, Jiquiá, Joana Bezerra e Mangueira, na quarta-feira (4).

Na ocasião, os tutores tiveram um prazo de 15 dias para tentar reaver os animais.

Proibição de veículos de tração animal

Os animais foram encontrados em situação de risco apenas quatro dias depois da proibição da circulação de veículos de tração animal, condução de animais com cargas e trânsito montado em vias públicas do Recife, em vigor desde o domingo (1°)

A proibição, trazida pela Lei Municipal nº 17.918/13, gerou grande revolta dos carroceiros que atuam na cidade, que argumentaram que ficariam sem trabalho com a decisão. Eles chegaram, inclusive, a fazer diversos protestos ao longo dos últimos meses.

Em contraponto à insatisfação dos carroceiros, a proibição gerou grande debate da população a respeito dos direitos dos próprios animais. Muito se falou sobre maus-tratos e condições adversas às quais os cavalos estavam submetidos dia após dia.

Programa de retirada gradual

A Lei Municipal determina, ainda, a "criação de programas de capacitação e treinamento profissional para os trabalhadores, a viabilização de novas atividades econômicas, o apoio à inserção no mercado de trabalho e o cuidado para garantia do bem-estar dos animais", completou a secretaria.

Até o momento, seis condutores já aderiram ao Programa Gradual de Retirada dos Veículos de Tração Animal, iniciado em novembro de 2025, e foram indenizados.

"Dos 46 cadastrados até o momento, seis optaram pela entrega voluntária dos cavalos e das carroças. Ao todo, foram creditados mais de R$ 13 mil em indenizações. Uma nova convocatória para a entrega voluntária deverá ser realizada ainda neste mês", explicou a gestão municipal.

Os condutores também foram encaminhados para vagas de emprego na limpeza urbana da cidade e receberam a concessão de crédito para a compra de bikes elétricas, conforme a escolha de cada um.

Quem ainda não se cadastrou deve entrar em contato com o Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais para agendar o atendimento pelo telefone (81) 3355-1670 ou WhatsApp 99215-166.

