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PAULISTA Cinco consultórios odontológicos são interditados em Paulista por exercício ilegal da profissão Por meio de nota, o CRO-PE informou que foram encontradas pessoas realizando atendimento a pacientes "sem registro profissional junto ao Conselho"

Cinco consultórios odontológicos foram interditados em Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR), na quarta-feira (19). De acordo com o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE), cinco pessoas foram alvos da operação, uma em cada estabelecimento, realizando atendimento a pacientes "sem registro profissional".

"Também foram identificadas condições insalubres, ausência de licença sanitária e indícios de possível acobertamento do exercício ilegal da profissão", completou o Conselho.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, a chefe de fiscalização do CRO-PE, Juliana Couto, deu mais detalhes sobre as irregularidades encontradas.

"[Havia] muito mofo, muita infiltração, e processos de biossegurança inexistentes. Não tem esterilização de material, desinfecção, limpeza dos materiais utilizados. Todas essas condições de biossegurança apresentadas que estão em desacordo com a legislação sanitária para estabelecimentos de saúde", explicou.

Ainda de acordo com Juliana, os consultórios não eram inscritos junto ao Conselho nem responsabilidade técnica pelos estabelecimentos. A equipe chegou aos suspeitos por meio de um canal de denúncias anônimas, com o apoio da população.

"A gente acolhe a denúncia, faz o processo de levantamento das informações e faz a ação em conjunto com a Polícia Civil", disse.

Todos os cinco estabelecimentos foram interditados eticamente. Os suspeitos assinaram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO), emitidos pela Polícia Civil ainda no local da operação.

"Para o Conselho, a ação reforça o compromisso da instituição com a proteção da população, o combate ao exercício ilegal da Odontologia e a valorização de uma assistência odontológica segura, prestada por profissionais devidamente habilitados e registrados", reiterou o CRO-PE.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) em busca de mais detalhes. Ainda não houve retorno, mas o canal segue aberto.

Como denunciar

O CRO-PE mantém um canal de denúncias por WhatsApp (8198835-1214). Também é possível prestar a queixa anônima diretamente no site do CRO-PE.

A chefe de fiscalização convidou a população a fazer sua parte e denunciar, com o intuito de ajudar no trabalho dos profissionais.

"A gente precisa das informações. O ideal é que essas informações venham o mais detalhadas possíveis para poder fazer a investigação, ter a conclusão realmente desse levantamento de dados, e para dar condição, à execução do trabalho do setor de fiscalização do conselho", afirmou.



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