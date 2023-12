A- A+

AVIÃO Cinco corpos encontrados no mar após acidente de avião americano no Japão Após a última descoberta, dois membros da tripulação continuam desaparecidos

Equipes de resgate americanas e japonesas encontraram cinco corpos nesta segunda-feira (4) na costa do Japão, dias após a queda de um avião militar Osprey dos EUA com oito tripulantes a bordo, disse o Exército dos Estados Unidos.

"Hoje (segunda-feira), as equipes combinadas do Japão e dos Estados Unidos (...) fizeram um grande avanço quando suas embarcações de superfície e equipes de mergulho conseguiram localizar destroços junto com a fuselagem principal da aeronave acidentada", afirmou a Força Aérea dos Estados Unidos em comunicado.

"As equipes de mergulho conseguiram confirmar cinco tripulantes adicionais dos oito envolvidos no acidente", disse ele.

"Dois membros da tripulação dos cinco hoje localizados já foram recuperados com sucesso pelas equipes presentes. Está em curso um esforço conjunto para recuperar os membros restantes da tripulação dos restos dos acidente", acrescentou.

As equipes de resgate japonesas encontraram a primeira vítima conhecida do acidente do CV-22 horas depois do desaparecimento do avião, que caiu em 29 de novembro, perto da ilha de Yakushima, durante uma missão de treinamento de rotina.

A emissora pública japonesa NHK, citando fontes não identificadas, disse nesta segunda-feira que foi encontrado o que parecia ser a parte frontal do avião, possivelmente incluindo a cabine.

O Osprey, que pode operar como helicóptero ou aeronave de asa fixa, sofreu uma série de acidentes fatais nos últimos anos.

No final de agosto, três fuzileiros navais americanos morreram em um acidente do Osprey no norte da Austrália.

No ano passado, quatro fuzileiros navais dos Estados Unidos morreram na Noruega a bordo de uma aeronave desse tipo durante exercícios da Otan.

