América Latina Cinco corpos são encontrados em ônibus carbonizado no México O ônibus foi encontrado no porto de Acapulco, no sul do país

Cinco corpos foram encontrados na madrugada deste domingo (22) em um ônibus carbonizado no porto de Acapulco, no sul do México, informaram autoridades.

A descoberta dos corpos ocorreu depois que as autoridades receberam um informe sobre um ônibus em chamas nas ruas da cidade, informou a Secretaria de Segurança Pública local.

O fogo foi apagado pelos bombeiros e no interior do veículo foram encontrados cinco corpos sem vida, "carbonizados", detalhou a fonte.

Acapulco, no Pacífico mexicano, tem sido impactada nos últimos anos pela violência ligada a quadrilhas do crime organizado, que disputam rotas lucrativas do narcotráfico.

Sucessivos governos do México mobilizaram militares para tentar pacificar a cidade.

Mais de 480.000 pessoas foram assassinadas no México desde dezembro de 2006, quando foi lançada uma estratégia polêmica antidrogas com o apoio de efetivos militares.

