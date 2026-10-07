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Guerra Cinco crianças entre as 28 vítimas fatais de ataques russos na Ucrânia Mais de 50 pessoas ficaram feridas e 15 foram resgatadas entre as ruínas, segundo os serviços de emergência

Pelo menos 28 pessoas morreram nesta quarta-feira (7) em ataques russos em diferentes pontos da Ucrânia, entre elas cinco crianças que dormiam quando um míssil atingiu um prédio residencial no norte do país.

Equipes de emergência removeram os escombros de um prédio de cinco andares em Pryluky, na região de Chernihiv, em uma busca desesperada por sobreviventes.

Segundo as autoridades, o balanço do ataque, ocorrido às 06h30 (00h30 no horário de Brasília), subiu para 20 mortos, entre os quais estão cinco crianças.

Outras sete crianças estavam entre as dezenas de feridos, disse o presidente Volodimir Zelensky, que acusou a Rússia de atacar conscientemente “cidades comuns, a vida cotidiana”.

“O uso contínuo de mísseis contra a Ucrânia, contra nossa população, nossas crianças, é uma escolha de terror absolutamente deliberada”, afirmou o presidente, que detalhou que três das crianças que morreram tinham 12 meses e outra, 8 anos.

Mais de 50 pessoas ficaram feridas e 15 foram resgatadas entre as ruínas, segundo os serviços de emergência.

"Estávamos em casa, dormindo", disse Olena Sayun, uma massagista de 40 anos. "As janelas estouraram. Graças a Deus, cobrimos o menino com nossos corpos. Meu marido sofreu alguns cortes nas costas, e eu também", explicou.

Vários mísseis atingiram prédios residenciais em Dnipro e Kremenchuk, no centro do país. Nesta última, duas pessoas morreram e outras duas faleceram em Oleksandria, acrescentou o presidente.

Outras quatro pessoas foram assassinadas na capital, segundo seu prefeito, Vitali Klitschko.

"Toda Kiev vive com medo", contou Irina Ribalchenko, uma bancária de 41 anos que se refugiou no metrô durante o alerta.

Novas defesas

Kiev tem sido alvo de ataques cada vez mais intensos à medida que o inverno se aproxima, com bombardeios russos contra a infraestrutura de energia, ferroviária e viária, incluindo as pontes sobre o rio Dnieper, que divide a cidade.

A Rússia lançou, durante a noite, pelo menos 50 mísseis e 130 drones contra várias regiões, incluindo Dnipropetrovsk, Kiev, Kharkiv e Poltava, informou a Força Aérea.

Zelensky afirmou que alguns foram derrubados, mas que os mísseis balísticos representam "o maior desafio", razão pela qual a Ucrânia precisa de novos sistemas de defesa aérea para se proteger.

Na terça-feira, os cortes de luz programados mergulharam na escuridão algumas regiões de Kiev para aliviar a pressão sobre a rede elétrica.

Na cidade de Zaporizhzhia, no sudeste do país, foi impactada uma "infraestrutura de transporte", segundo o chefe da administração militar local, Mikhailo Semikin, sem dar mais detalhes.

Segundo testemunhos que as autoridades ainda não confirmaram, uma grande ponte em Zaporizhzhia sobre o rio Dnipro, inaugurada semanas antes da invasão russa em fevereiro de 2022, foi afetada.

Na terça-feira, outro viaduto da cidade já havia sido alvo de um ataque, segundo Semikin.

A Ucrânia enfrenta dificuldades para derrubar drones modernos de alta velocidade, assim como mísseis balísticos russos, que são mais difíceis de interceptar.

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