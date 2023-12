Cinco crianças morrem em incêndio após serem deixadas sozinhas em casa nos EUA

A- A+

Um incêndio que atingiu uma casa no Arizona, nos Estados Unidos, matou cinco crianças entre 2 e 13 anos que foram deixadas sozinhas na residência. O caso aconteceu no último sábado, de acordo com informações do jornal britânico “Daily Mail”.

As vítimas tinham 2, 4, 5, 11 e 13 anos e seus nomes ainda não foram revelados. Quatro delas eram irmãos e o quinto filho era um parente, de acordo com Emily Fromelt, porta-voz do Departamento de Polícia de Bullhead City.

O caso aconteceu em uma casa de dois andares e está sendo investigado pela polícia da cidade e pelo Corpo de Bombeiros, além de outras agências, como o Departamento Federal de Álcool, Tabaco , Armas de Fogo e Explosivos. A causa do incidente é desconhecida.

Veja também

SAÚDE Idosa de 84 anos se torna a mulher mais velha do mundo a receber braço biônico