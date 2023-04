A- A+

Lar Paulo de Tarso Cinco crianças vítimas do incêndio no Lar Paulo de Tarso deixam UTIs; outras duas seguem graves A informação foi divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES/PE), na manhã desta quinta-feira (20)

Deixaram as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) cinco das sete crianças vítimas do incêndio no Lar Paulo de Tarso, que permanecem internadas em hospitais do Recife e Região Metropolitana.



A informação foi divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES/PE), na manhã desta quinta-feira (20). Outras duas crianças seguem em estado grave.

Do total de vítimas que apresentaram melhora clínica e deixaram as UTIs, duas estão no Hospital Brites de Albuquerque, em Olinda, e outras três no Hospital da Restauração, na área central da capital.



Elas foram encaminhadas para as enfermarias pediátricas das respectivas unidades de saúde, onde seguem estáveis e evoluindo bem.



Outras duas crianças continuam internadas em estado grave nas UTIs do Hospital da Restauração, segundo informou a SES.



