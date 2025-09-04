Cinco criminosos armados invadiram o centro administrativo de Petrópolis, diz Prefeitura
Prefeito de Petrópolis conta que homens armados e encapuzados entraram no centro administrativo dentro do Hipershopping na madrugada desta quinta-feira
Na madrugada desta quinta-feira, cinco criminosos armados e encapuzados invadiram o centro administrativo da Prefeitura de Petrópolis, localizado na Rua Teresa, no Alto da Serra, segundo o prefeito Hingo Hammes (PP).
A Polícia Militar informou que agentes conseguiram recuperar, no local, um notebook, uma TV, uma caixa de som de grande porte e um drone.
Segundo Hingo Hammes, em vídeo publicado nas suas redes sociais, os criminosos invadiram o local, que funciona dentro do Hipershopping Petrópolis, na Região Serrana, por volta das 00h20, e reviraram setores específicos da administração pública, com destaque para os departamentos de Planejamento e Obras.
O prefeito acredita que alguns documentos possam ter sido levados.
Ele ainda relatou que a segurança do shopping acionou a Polícia Militar, que esteve no local, mas não conseguiu prender os suspeitos.
A PM informou que policiais militares foram acionados para uma ocorrência de furto a estabelecimento comercial e recuperaram um notebook, uma TV, uma caixa de som de grande porte e um drone, e registrou a ocorrência na 105ª DP.
"Seguiremos acompanhando o caso de perto e cobrando o esclarecimento dos fatos. A transparência e a segurança da nossa cidade continuam sendo prioridade", disse o prefeito, no Instagram.
Imagens mostram como o setor de Planejamento e Obras ficou após a passagem dos criminosos, com porta arrombada, armários revirados e objetos espalhados pelo chão.